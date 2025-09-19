Кинокритик рассказал, что падение интереса к киносеансам связано со снижением качества контента

19 сентября 2025, 18:18

Критик Шнейдеров объяснил, почему жители Татарстана стали реже ходить в кино

Фото: Istock / Tompikukac

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Татар-информом» прокомментировал снижение интереса к походам в кинотеатры в Татарстане. По его словам, такая тенденция наблюдается не только в республике, но и по всей России.