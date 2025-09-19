Кинокритик рассказал, что падение интереса к киносеансам связано со снижением качества контента
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Татар-информом» прокомментировал снижение интереса к походам в кинотеатры в Татарстане. По его словам, такая тенденция наблюдается не только в республике, но и по всей России.
Он отметил, что массовый отток зрителей начался ещё во время пандемии, а не только после ухода голливудских студий с российского рынка. Шнейдеров также указал на снижение качества отечественного кинопроката и на рост популярности стриминговых сервисов, где, по его словам, сегодня создаются фильмы и сериалы с бюджетами, сопоставимыми с полнометражным кино.
Как отметил эксперт, современный зритель всё чаще делает выбор в пользу онлайн-платформ благодаря удобству: дома можно смотреть фильмы в любое время, приостанавливать просмотр и не быть привязанным к ограниченному прокатному периоду.
