25 ноября 2026, 16:10

Антон Макарский (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Антон Макарский — российский актёр театра, кино и дубляжа, певец. Он получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Дыши со мной» и «Бедная Настя». 26 ноября ему исполняется 51 год. О том, куда пропал Антон Макарский, что известно о его творческих планах и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Антона Макарского: детство и юность Творческий путь Личная жизнь Антона Макарского Антон Макарский сегодня

Биография Антона Макарского: детство и юность

Антон Макарский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Творческий путь

Антон Макарский (Фото: кадр из сериала «Дыши со мной»)

Личная жизнь Антона Макарского

«Сказала: «Оставлять будете?» Затем мне в спину: «У вас все равно выкидыш будет, ну куда вам рожать, посмотрите на себя — 38,5 года», — вспоминала Виктория.

Антон и Виктория Макарские с детьми (Фото: Instagram* / makarskie)

«Нас привели в маленький сирийский православный храм в Иерусалиме. У монахини свои особые понятия, кого впускать или не впускать на территорию. <...> К общему удивлению, нам она сразу же открыла и повела в пустой храм. Как она пела! А перед тем как нам уйти, подошла ко мне и, погладив меня по животу, сказала: "У тебя скоро родится сын!" Это было, напомню, 25 мая 2014 года. Через год, 31 мая 2015 года, на Троицу, в Иерусалиме родился наш Ванечка», — рассказала певица.

Антон Макарский сегодня