Пророчество монахини, переезд в Израиль и серьезные испытания: что стало со звездой сериала «Бедная Настя» Антоном Макарским и где он сейчас?
Антон Макарский — российский актёр театра, кино и дубляжа, певец. Он получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Дыши со мной» и «Бедная Настя». 26 ноября ему исполняется 51 год. О том, куда пропал Антон Макарский, что известно о его творческих планах и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Антона Макарского: детство и юностьАнтон Макарский родился в Пензе 26 ноября 1975 года. По его словам, его семья является «потомственной артистической». Мать Антона работала в музыкальной школе педагогом, а родного отца Макарский не знал. Его родители развелись, когда он был еще маленьким.
В возрасте 10 лет у него появился отчим — Александр Макарский. Именно его фамилию Антон взял себе. Примечательно, что дедушка Макарского — Михаил Яковлевич Каплан — заслуженный народный артист России.
Впервые на сцену мальчик вышел в возрасте 8 лет, ему предложили роль в спектакле «Смерть Тарелкина». Тем не менее особого пристрастия к сцене Антон не испытывал. В юношеские годы он больше увлекался спортом: бокс, фехтование и конный спорт.
К 16 годам молодой человек смог достичь уровня кандидата мастера спорта, что давало ему возможность поступить в педагогический институт на тренера. Однако ключевую роль в выборе профессии сыграл дедушка Макарского, который посоветовал внуку поступить в театральный.
После окончания школы Макарский поехал в Москву, чтобы поступить в институт. Будущий актер с легкостью справился с поставленной задачей и его приняли в три учебных заведения. Антон остановил свой выбор на Щукинском училище. Окончив обучение с отличием, Макарский временно остался без работы. Позже попал в театральную труппу «У Никитских ворот», где проработал 2 месяца, а после принял решение пойти в армию.
Творческий путьПосле полутора месяцев в конвойной роте Макарского командировали в Ансамбль песни и пляски МВД России — там он был первым тенором и вел концерты. В 1999 году Антон прошел отбор в труппу русской версии бродвейского мюзикла «Метро» Московского театра оперетты.
Благодаря постановке «Метро» молодого человека заметили и стали приглашать в другие спектакли и мюзиклы. В скором времени Макарскому поступило новое предложение сыграть в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», где он исполнил знаменитую песню «Belle». Данная композиция принесла Антону большую популярность. В 2007-2008 годах Макарский записал несколько сольных альбомов.
Карьера Макарского в кино началась лишь в 2003 году. Впервые сыграл он в многосерийном фильме «Бедная Настя» в роли князя Андрея Долгорукого. Своим образом и талантом он покорил режиссеров и зрителей. Далее последовал ряд проектов, благодаря которым актер смог завоевать миллионы женских сердец. Одними из таких картин стали: «Пером и Шпагой», «Дыши со мной » , «Срочно! Ищу мужа» и «Последний янычар».
В 2016 году фильмография Макарского пополнилась еще несколькими работами. Он сыграл одну из главных ролей в сериале «Гражданин никто». Всего фильмография артиста насчитывает 70 кинолент.
Личная жизнь Антона МакарскогоБолее 20 лет Антон Макарский счастлив в браке с певицей Викторией Макарской (Морозовой). У пары долго не получалось завести детей, но в 38 лет супруга артиста смогла забеременеть. В одном из интервью она признавалась, что врач в Москве предлагал ей сделать аборт.
«Сказала: «Оставлять будете?» Затем мне в спину: «У вас все равно выкидыш будет, ну куда вам рожать, посмотрите на себя — 38,5 года», — вспоминала Виктория.После этого пара отправилась в Израиль и обратилась к местным врачам. Беременность прошло хорошо и в сентябре 2012 года Виктория родила дочь Марию. Через три года в семье произошло еще одно пополнение. У супругов появился мальчик Иван. Макарская рассказывала, что рождение сына ей предсказала монахиня.
«Нас привели в маленький сирийский православный храм в Иерусалиме. У монахини свои особые понятия, кого впускать или не впускать на территорию. <...> К общему удивлению, нам она сразу же открыла и повела в пустой храм. Как она пела! А перед тем как нам уйти, подошла ко мне и, погладив меня по животу, сказала: "У тебя скоро родится сын!" Это было, напомню, 25 мая 2014 года. Через год, 31 мая 2015 года, на Троицу, в Иерусалиме родился наш Ванечка», — рассказала певица.Несмотря на счастливый брак и мудрость жены, Макарский ранее признавался, что во время ссор с женой ломал двери и стол. Актер пояснял, что пара часто разговаривает на повышенных тонах, чтобы выплеснуть эмоции. При этом у Макарских не получается наказывать детей. По словам артиста, наследники очень хорошо манипулируют родителями, заставляя идти у себя на поводу.
Антон Макарский сегодняСегодня он сосредоточен на гастрольной деятельности с программой «Живой концерт», документальных проектах для телеканала «Спас» и семейной жизни.
В последние годы артист практически полностью отказался от съёмок в игровом кино и сериалах, завершив активную работу в этом направлении в конце 2010-х годов. По словам самого Макарского, он перестал соглашаться на однотипные роли, не служит в штате репертуарного театра и предпочитает самостоятельно распоряжаться своим графиком.
Основной творческой площадкой для него стали сцены концертных залов по всей России, где он выступает вместе со своей супругой Викторией. В их гастрольном графике на осень 2026 и зиму 2027 года значатся выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Липецке, Красногорске, Коломне и других городах.
Помимо музыки, супруги активно сотрудничают с телеканалом «Спас», участвуя в создании документальных фильмов и передач, посвящённых православным святыням и паломническим поездкам.