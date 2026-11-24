24 ноября 2026, 21:32

Фигуристка Алина Загитова опровергла слухи о пластике

Алина Загитова (Фото: Telegram @azagitova_official)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на премии VOICE Man Awards опровергла слухи о пластике и назвала причину изменений во внешности.





В беседе с NEWS.ru спортсменка рассказала, что её облик сильно изменился после установки брекетов. По словам Загитовой, из-за этого многие подозревали её в пластических операциях.

«Все спрашивают меня про пластику, но нет, я всего лишь поставила брекеты. Обошлось это в очень круглую сумму — 2,5 млн», — сообщила Загитова.

«Я — человек со стажем. Я себя настроила так, что хейтеры — мои главные фанаты. Они ведь следят за каждым моим шагом, образом», — подчеркнула Алина.