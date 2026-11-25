Хейли Бибер высмеяли в Сети после интервью о бизнесе: модель назвали глупой
Хейли Бибер оказалась в центре волны критики после интервью о предпринимательстве и собственном косметическом бренде Rhode. Незадолго до 30-летия модель пообщалась с журналистом Эндрю Россом Соркиным, однако беседа вызвала совсем не ту реакцию, на которую она могла рассчитывать. Вместо обсуждения бизнес-достижений пользователи социальных сетей принялись высмеивать ответы Хейли и сомневаться в её компетентности.
Поводом для обсуждений стал разговор о продаже Rhode, которая, как ранее сообщалось, сделала Бибер миллиардершей. Журналист поинтересовался причинами такого решения, но, по мнению критиков, модель не смогла дать внятного объяснения. Вместо конкретных рассуждений о бизнесе она заговорила о «стремлении к звёздам», чем только усилила недоумение аудитории.
Особенно активно Хейли обсуждают в X (бывший Twitter). Пользователи сравнивают это интервью с другими её публичными выступлениями, отмечая, что в менее формальных беседах Бибер охотно использует сложные выражения и рассуждает на серьёзные темы. На этот раз, как считают комментаторы, она выглядела растерянной и недостаточно подготовленной к разговору.
В Сети появились мемы с подписями в духе: «Когда пришла на интервью и поняла, что перед тобой реальный журналист». Некоторые пользователи перешли от критики ответов к прямым оскорблениям, называя модель глупой и высмеивая её интеллект.
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