25 ноября 2026, 14:10

Хейли Бибер стала героиней мемов после беседы о бренде Rhode

Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

Хейли Бибер оказалась в центре волны критики после интервью о предпринимательстве и собственном косметическом бренде Rhode. Незадолго до 30-летия модель пообщалась с журналистом Эндрю Россом Соркиным, однако беседа вызвала совсем не ту реакцию, на которую она могла рассчитывать. Вместо обсуждения бизнес-достижений пользователи социальных сетей принялись высмеивать ответы Хейли и сомневаться в её компетентности.