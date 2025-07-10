Прошли чувства или вмешалась любовница? Почему на самом деле распался «крепкий» брак Андрея Мерзликина с женой
В День семьи, любви и верности, 8 июля, Андрей Мерзликин и его супруга Анна расторгли брак. За плечами 19 лет совместной жизни и четверо детей. Как так получилось, что одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса объявила о разводе? Всё дело в другой женщине? Об этом читайте в материале «Радио 1».
«Моя крутая девчонка» и «мой братан»
Андрей Мерзликин давно утвердился в российском кинематографе. На его счету около 180 проектов, среди них — фильмы «Бумер» и «Брестская крепость». После выхода картины Петра Буслова Мерзликина стали узнавать на улицах, недостатка в женском внимании не было. Через год актёр попал в аварию и оказался на волоске от смерти. В этот момент в его жизни появляется Анна.
Спокойная и рассудительная, психолог по образованию — девушка сильно отличалась от коллег-актрис и бывших возлюбленных Мерзликина. Сначала молодые люди приглядывалась друг к другу, а потом Анна пригласила артиста на блины, отпраздновать Масленицу. Тогда Мерзликин осознал, что это его будущая жена.
В браке появились четверо детей: сын Фёдор в 2006 году, спустя 2 года родилась дочь Серафима, а ещё через 2 года — Евдокия. В январе 2016 года родился сын Макар. Пару сложно было уличить в скандалах. Кроме того, Андрей и Анна вместе работали: супруга актёра была директором, пиарщиком и помощником Мерзликина.
«Жена — мой главный друг», «моя крутая девчонка», мой братан», — говорил артист о своей супруге .Мерзликин всякий раз подчёркивал, что семья — его главный приоритет в жизни.
Слухи о другой женщине
И вот актёр отказывается от своего надёжного тыла, «от своей крутой девчонки» и уходит к другой женщине. Конечно, это всего лишь слухи. Правдивы ли они? Мерзликин и его бывшая супруга Анна не раскрывают причины расставания. Ситуацию они прокомментировали холодно и коротко — развелись, дело житейское.