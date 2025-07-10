Прошли чувства или вмешалась любовница? Почему на самом деле распался «крепкий» брак Андрея Мерзликина с женой

10 июля 2025, 17:00

Андрей Мерзликин и его бывшая жена Анна (Фото: Instagram*, @anna.merzlikina_)

В День семьи, любви и верности, 8 июля, Андрей Мерзликин и его супруга Анна расторгли брак. За плечами 19 лет совместной жизни и четверо детей. Как так получилось, что одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса объявила о разводе? Всё дело в другой женщине? Об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Моя крутая девчонка» и «мой братан» Слухи о другой женщине

«Моя крутая девчонка» и «мой братан»

Андрей Мерзликин и его бывшая жена Анна (Фото: Instagram*, @anna.merzlikina_)



семья Мерзликиных (Фото: Instagram*, @anna.merzlikina_)

«Жена — мой главный друг», «моя крутая девчонка», мой братан», — говорил артист о своей супруге .

Слухи о другой женщине