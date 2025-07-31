«Просил и клялся»: Бывшая солистка группы «Serebro» Марина Лизоркина рассказала о связях с Киркоровым и Малаховым
Экс-солистка группы «Serebro» Лизоркина: меня приглашал на свидание Малахов
Известно, что женская группа «Serebro» в 2026 году планирует отметить 20-летие коллектива.
Бывшая солистка группы «Serebro» Марина Лизоркина в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1» рассказала, что общение с Филиппом Киркоровым оставило в ее жизни не совсем положительный след.
«С Киркоровым мы пересекались, и я не могу восхититься этим пересечением. Мы с ним начали общаться, он попросил его пригласить на мою первую выставку, клялся, что придет. Я заявила его прессе, а он не пришел, еще и не отвечал. Я разочаровалась», — рассказала певица.
Она также дополнила, что второе недопонимание с известным исполнителем у нее случилось в ситуации с Ладой Дэнс.
«В итоге с Ладой мы поговорили по-женски, все хорошо. Она даже мои картины покупала», — добавила Лизоркина.
По словам певицы, все внимание к солисткам группы «Serebro» всегда проходило через продюсера Максима Фадеева.
«Мне один раз от Малахова через Макса поступало предложение встретиться, я сказала, что не интересуюсь. Он ему передал», — поделилась она.
Собеседница рассказала, что певицам коллектива запрещалось брать плюшевые игрушки, цветы от фанатов, потому что там могло что-то таиться.