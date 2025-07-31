«Просил и клялся»: Бывшая солистка группы «Serebro» Марина Лизоркина рассказала о связях с Киркоровым и Малаховым

31 июля 2025, 18:20

Экс-солистка группы «Serebro» Лизоркина: меня приглашал на свидание Малахов

Марина Лизоркина и Георгий Иващенко (Фото: Радио 1)

Известно, что женская группа «Serebro» в 2026 году планирует отметить 20-летие коллектива.





Бывшая солистка группы «Serebro» Марина Лизоркина в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1» рассказала, что общение с Филиппом Киркоровым оставило в ее жизни не совсем положительный след.





«С Киркоровым мы пересекались, и я не могу восхититься этим пересечением. Мы с ним начали общаться, он попросил его пригласить на мою первую выставку, клялся, что придет. Я заявила его прессе, а он не пришел, еще и не отвечал. Я разочаровалась», — рассказала певица.

«В итоге с Ладой мы поговорили по-женски, все хорошо. Она даже мои картины покупала», — добавила Лизоркина.

«Мне один раз от Малахова через Макса поступало предложение встретиться, я сказала, что не интересуюсь. Он ему передал», — поделилась она.