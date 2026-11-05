Юрий Лоза назвал российское телевидение «мракобесием» и объяснил почему
Юрий Лоза осудил российское телевидение за отсутствие талантливых артистов
Певец Юрий Лоза заявил, что на российском телевидении не осталось выдающихся артистов.
В беседе с Общественной Службой Новостей певец Лоза отметил, что большинство выдающихся артистов либо остаются в тени, либо ушли из жизни. На телевидение, по его словам, приглашают людей со связями и без таланта.
«Это мракобесие, честно говоря. Из любого ничтожества за несколько миллионов делают раскрученную звезду. Такую личность начинают пиарить, с её лицом создают мерч, рекламу, создают ток-шоу с её участием. И всё, механизм зарабатывания денег запущен. Пока лицо такого существа будет мелькать везде — доход и рекламные контракты обеспечены. И неважно, талантлив человек или нет, голос подкрутят тюнингом и искусственным интеллектом», — сказал певец.Музыкант намекнул, что на экранах и сцене не хватает таких звёзд, как он, — с харизмой, музыкальным вкусом и умением петь.