05 ноября 2026, 07:36

Мурат Насыров (Фото: кадр из выпуска «Легенды музыки. Мурат Насыров»)

Он сделал предложение руки и сердца всего за несколько дней до трагедии. Но 20 января 2007 года 37-летнего Мурата Насырова нашли на улице возле собственного дома. Официальная версия гласит: самоубийство на фоне депрессии. Однако фотоаппарат в руках певца и чистая токсикология заставляют усомниться в этом. Что на самом деле произошло в ту роковую ночь и почему близкие до сих пор не верят в добровольный уход из жизни, читайте в материале «Радио 1».





Содержание От точных наук до триумфа в Ялте Творческий кризис и смена эпох Последний вечер: долгожданное предложение и ссора Версии, которые не сходятся Тени прошлого и роковые предзнаменования Бронзовый раваб, надломленная арка и джаз: как живут дети Мурата Насырова

От точных наук до триумфа в Ялте



Мурат Насыров (Фото: кадр из выпуска «Легенды музыки. Мурат Насыров»)

Творческий кризис и смена эпох

«Он не смирился со спадом популярности, не понимал, как могли полгода назад быть семь самолётов в неделю, теперь же один самолёт, и то — в Подмосковье», — поделился журналист в беседе с «КП».

Последний вечер: долгожданное предложение и ссора



Оперативные сотрудники милиции работают на месте гибели популярного певца Мурата Насырова (Фото: РИА Новости/Вадим Алексеев)





Версии, которые не сходятся

«Чем пахла Пугачёва?»: за что ополчилась Примадонна на Леру Кудрявцеву и почему теледиву так ненавидят звезды

Тени прошлого и роковые предзнаменования



Ева Польна (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бронзовый раваб, надломленная арка и джаз: как живут дети Мурата Насырова