Остался наедине с тещей и погиб: как на самом деле оборвалась жизнь Мурата Насырова? Русская жена и связь с Пугачевой
Он сделал предложение руки и сердца всего за несколько дней до трагедии. Но 20 января 2007 года 37-летнего Мурата Насырова нашли на улице возле собственного дома. Официальная версия гласит: самоубийство на фоне депрессии. Однако фотоаппарат в руках певца и чистая токсикология заставляют усомниться в этом. Что на самом деле произошло в ту роковую ночь и почему близкие до сих пор не верят в добровольный уход из жизни, читайте в материале «Радио 1».
От точных наук до триумфа в ЯлтеМурат Насыров родился в 1969 году в Алма-Ате в большой уйгурской семье, где музыка была частью повседневности. Однако сам он планировал стать физиком-математиком, пока служба в военном ансамбле не перевернула его мировоззрение. После переезда в Москву и учёбы в «Гнесинке» он создал рок-группу «Новый мост» с армейским другом Андреем Меркуловым. Переломным моментом стал конкурс в Ялте: задорная композиция «Мальчик хочет в Тамбов» мгновенно сделала его суперзвездой и привлекла внимание Аллы Пугачёвой.
Творческий кризис и смена эпохК середине нулевых популярность Насырова пошла на спад. Он продолжал писать и записывать музыку, однако новые песни уже не занимали прежних позиций в чартах. Отар Кушанашвили позже говорил, что артист тяжело переживал этот период.
«Он не смирился со спадом популярности, не понимал, как могли полгода назад быть семь самолётов в неделю, теперь же один самолёт, и то — в Подмосковье», — поделился журналист в беседе с «КП».
Последний вечер: долгожданное предложение и ссораЛичная жизнь артиста казалась оплотом стабильности. Ещё в студенческие годы, в общежитии, рядом с ним была Наталья Бойко. Они вместе прошли путь от съёмных углов до собственной квартиры и растили двоих детей. Официально оформлять отношения не спешили, но в январе 2007 года Мурат неожиданно сделал Наталье предложение, и возлюбленные начали обсуждать свадьбу. Однако вечером 19 января между ними вспыхнула ссора: женщина ушла к друзьям, оставив будущего мужа с детьми и тёщей. По словам Греты Бойко, зять вёл себя странно: метался по квартире, выбегал на лестничную клетку, кричал, что его зовут небеса и погибший друг. Матери Натальи с трудом удалось увести его домой. Около полуночи тело Насырова обнаружили на улице возле дома. В руках музыкант держал фотоаппарат и свой портрет.
Версии, которые не сходятсяОфициальная версия утверждала, что это самоубийство на фоне глубокой депрессии, но близкие категорически отвергали эту гипотезу. Жизнерадостный Мурат души не чаял в детях и сдаваться не думал. Более того, в руках у упавшего артиста оказался фотоаппарат, что совершенно не укладывается в картину умышленного самоубийства.
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Токсикологическая экспертиза не нашла в его крови ни алкоголя, ни запрещённых веществ. Возникла теория, что это просто нелепая случайность: в попытке сделать эффектный кадр Мурат оступился и упал.
Тени прошлого и роковые предзнаменованияПосле трагедии всплыли детали, добавляющие мрачных красок в эту историю. На протяжении нескольких лет Мурата связывали доверительные отношения с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной, которой «Мальчик из Тамбова» доверял свои творческие муки.Исполнительница в интервью на канале «НТВ» вспоминала: «Он мог позвонить мне со своей студии и сказать: «Ева, у меня не получаются вот эти строчки. Что ты думаешь: лучше так или лучше так?». Незадолго до гибели во время съёмок клипа певец едва не сорвался со 100-метровой высоты, что многие сочли дурным знаком.
Сильнейшим ударом стала и смерть близкого друга, гитариста «А-Студио» Баглана Садвакасова, погибшего в жутком ДТП на Звенигородском шоссе.
Бронзовый раваб, надломленная арка и джаз: как живут дети Мурата НасыроваМурата Насырова похоронили 22 января 2007 года на кладбище уйгурского посёлка Заря Востока под Алма-Атой, рядом с отцом. На могиле установлен бронзовый памятник: певец изображён с равабом в руках, взгляд обращён к восходящему солнцу, над головой — надломленная арка и звезда.
Дети выросли. Лия получила экономическое образование, но увлеклась живописью, модой и игрой на бас-гитаре. Аким окончил Гнесинское училище, играет на саксофоне и выступает в джазовых клубах.