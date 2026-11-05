Квартира в Москве и деревянный терем под Калугой: стало известно, как живёт Юлия Пересильд
Юлия Пересильд предпочитает уют и спокойную атмосферу дворцовой роскоши. В собственности актрисы есть квартира в Москве и загородный дом в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
О столичном жилье Юлия рассказывает нечасто. В интервью 2018 года она упоминала, что живёт в московском районе Аэропорт, который ей нравится своей атмосферой и размеренным ритмом. Квартира актрисы находится в жилом комплексе бизнес-класса, а её площадь превышает 100 квадратных метров.
Семейное загородное гнездо Пересильд расположено в Калужской области, примерно в 150 километрах от Москвы. Дом построен из массивных брёвен и внешне напоминает традиционную русскую избу. Его украшают резные наличники и деревянная веранда, а вокруг раскинулся просторный участок с огородом.
Интерьер дома выдержан в спокойном стиле: натуральное дерево, светлые и пастельные оттенки, простая мебель и антикварные предметы. Здесь нет показной роскоши, зато есть вещи с историей. Например, одно из украшений интерьера — зеркало XIX века, которое актрисе подарила подруга.
Самой необычной постройкой на участке стала прозрачная купольная беседка, напоминающая иглу. Конструкция установлена на металлическом каркасе, а вход оборудован раздвижными сферическими дверями. Необычный дизайн напоминает космический объект. Возможно, на его создание повлияли впечатления Юлии от полёта в космос — именно с ним авторы публикации связывают футуристичный облик беседки.
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