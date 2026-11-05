Квартира в Москве и деревянный терем под Калугой: стало известно, как живёт Юлия Пересильд

05 ноября 2026, 16:41

Актриса Юлия Пересильд живёт в русской избе в Калужской области

Юлия Пересильд (Фото: Instagram* / @juliaperesild)

Юлия Пересильд предпочитает уют и спокойную атмосферу дворцовой роскоши. В собственности актрисы есть квартира в Москве и загородный дом в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».