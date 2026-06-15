Прославилась в кино, содержала альфонса и похудела из-за любви: скончалась Татьяна Плетнева. От чего на самом деле умерла звезда популярных сериалов?
14 июня 2026 года скончалась популярная российская актриса Татьяна Плетнева. За свою карьеру женщина приняла участие в десятках проектов. В послужном списке исполнительницы значатся такие ленты, как «Счастливы вместе», «Интерны», «Папины дочки», «СашаТаня», «Кухня» и другие. Подробнее о биографии и причине смерти артистки — в материале «Радио 1».
Биография Татьяны Плетневой
Татьяна Плетнева появилась на свет 22 июля 1977 года в городе Воткинске Удмуртской АССР. С ранних лет она знала, чем хочет заниматься в будущем, однако путь к этой мечте был непростым.
После окончания школы, когда на дворе царили бурные 90-е годы, киноиндустрия переживала кризис. Татьяна не могла позволить себе стать актрисой без опыта, стабильного дохода и жилья. Поэтому из трех востребованных профессий того времени (юрист, бухгалтер, экономист) она выбрала последнюю. В течение нескольких лет будущая звезда работала ведущим экономистом и начальником службы персонала в государственных структурах, но в итоге любовь к искусству взяла верх.
В 2006 году, получив диплом экономиста Ижевского государственного технического университета, Татьяна поступила в Балтийский институт экологии, политики и права в Санкт-Петербурге. К тому времени она уже начала сниматься в кино и увлеклась любительским театром.
Карьера Татьяны Плетневой
Плетнева проявила себя в различных театральных постановках. В театре «Бригантина» она блистала в спектаклях «Гуси-лебеди», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Белые кораблики» и «Золушка». В театре «На Полтавской» Татьяна играла в постановке «Фортуна», а в «Саквояже» — в спектакле «Три поросёнка». В театре Wolke Плетнева участвовала в спектакле «Призрак фрау Каролины».
Помимо театральных работ, актриса активно снималась в кино. Ее фильмография включает множество ролей, она стала настоящим украшением эпизодов. Однако Татьяна также играла и главные роли. В короткометражных фильмах артистка перевоплощалась в центральных персонажей. Например, в картинах «Мечта родителей», «Врушка» и «Практическая магия». За роль в последнем фильме Плетнева получила приз международного фестиваля «Новый горизонт» в номинации «Лучшая женская роль».
Актриса не раз удостаивалась наград. Среди них — «Народный "Оскар"» за рекламный ролик «Танцующие продавщицы», премия «Лидеры мнений», звание «Лучшей женщины Москвы» в искусстве и общественной деятельности, а также включение в энциклопедию «Актеры отечественного кино».
Татьяна Анатольевна снялась в более чем 200 фильмах и сериалах. Среди них комедии («Счастливы вместе», «Интерны», «Папины дочки», «СашаТаня», «Кухня»), детективы («Улицы разбитых фонарей», «След»), биографические проекты («Орлова и Александров»), мелодрамы («Ирония судьбы. Продолжение», «Склифосовский»), триллеры («Чернобыль. Зона отчуждения») и драмы («Звоните ДиКаприо!»).
Личная жизнь Татьяны Плетневой
Личную жизнь артистка всегда старалась держать в тайне от посторонних, однако в июне 2019 года на телепередаче «На самом деле» взрослая дочь Татьяны Алена выдвинула обвинения в адрес нового партнера своей матери. Татьяна Плетнева и Александр Ярославицкий начали отношения в фитнес-клубе и вскоре после знакомства отправились на свидание, а затем стали жить вместе. Александр, переехав к Татьяне, получил от нее значительную поддержку, включая финансовую помощь для открытия собственного клуба.
В конце передачи участники прошли проверку на полиграфе, результаты которой оказались неожиданными: Алену признали лгуньей, а Александр заявил, что не испытывал к Татьяне глубоких чувств и не ограничивал свои отношения с другими женщинами.
Никита Турчин в интервью «СтарХиту» заявил, что недавнее похудение Плетневой накануне смерти связано с любовью.
«В декабре она призналась, что плохо себя чувствует, хотя все это время говорила, что похудела от любви. Рассказывала, что на киноэкспедиции познакомилась с мужчиной. Он то ли летчик, то ли военный, а съемки были для него хобби. Он учился в актерской школе, где она как раз преподавала», — поделился он.
Последние дни Татьяны Плетневой
В апреле и мае артистка перестала отвечать на звонки. Никита Турчин, обеспокоенный этим, попытался связаться с Татьяной. Однако на звонки уже отвечали ее близкие.
«На связь вышла ее сестра, что меня удивило. Она записала мне голосовое сообщение таким безжизненным голосом. Она благодарила за помощь, говорила, что ей нужно поменять клинику. Видимо, там не оказывали должного лечения или обследования. В общем, мы начали искать клинику, чтобы ее туда перевести», — добавил он.
По информации Mash, причиной смерти королевы эпизодов стал рак печени. Трагедия развернулась за короткий промежуток времени, и артистка буквально сгорала в течение нескольких месяцев.