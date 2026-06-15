15 июня 2026, 13:00

Татьяна Плетнева (Фото: Инстаграм* @tanechka_dakino)

14 июня 2026 года скончалась популярная российская актриса Татьяна Плетнева. За свою карьеру женщина приняла участие в десятках проектов. В послужном списке исполнительницы значатся такие ленты, как «Счастливы вместе», «Интерны», «Папины дочки», «СашаТаня», «Кухня» и другие. Подробнее о биографии и причине смерти артистки — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Татьяны Плетневой Карьера Татьяны Плетневой Личная жизнь Татьяны Плетневой Последние дни Татьяны Плетневой

Биография Татьяны Плетневой

Карьера Татьяны Плетневой

Татьяна Плетнева (Фото: Инстаграм* @tanechka_dakino)

Личная жизнь Татьяны Плетневой

Татьяна Плетнева (Фото: Инстаграм* @tanechka_dakino)

«В декабре она призналась, что плохо себя чувствует, хотя все это время говорила, что похудела от любви. Рассказывала, что на киноэкспедиции познакомилась с мужчиной. Он то ли летчик, то ли военный, а съемки были для него хобби. Он учился в актерской школе, где она как раз преподавала», — поделился он.

Последние дни Татьяны Плетневой

«На связь вышла ее сестра, что меня удивило. Она записала мне голосовое сообщение таким безжизненным голосом. Она благодарила за помощь, говорила, что ей нужно поменять клинику. Видимо, там не оказывали должного лечения или обследования. В общем, мы начали искать клинику, чтобы ее туда перевести», — добавил он.