Звезда «Ранеток» Аня Руднева вышла замуж в третий раз

21 июля 2026, 16:31

Звезда «Ранеток» Аня Руднева с юмором отнеслась к новому браку

Аня Руднева (Фото: Instagram* / @rudneva_a)

Аня Руднева, известная как участница группы «Ранетки», сообщила о важном событии в личной жизни. Музыкант вышла замуж в третий раз — свадьба состоялась 18 июля, однако рассказать о торжестве поклонникам она решила спустя некоторое время.





Артистка опубликовала сообщение о бракосочетании в личном блоге и с улыбкой прокомментировала тот факт, что это уже её третий официальный брак.





«Теперь можно шутить, что третий раз на счастье?» — написала Руднева.