Звезда «Ранеток» Аня Руднева вышла замуж в третий раз
Звезда «Ранеток» Аня Руднева с юмором отнеслась к новому браку
Аня Руднева, известная как участница группы «Ранетки», сообщила о важном событии в личной жизни. Музыкант вышла замуж в третий раз — свадьба состоялась 18 июля, однако рассказать о торжестве поклонникам она решила спустя некоторое время.
Артистка опубликовала сообщение о бракосочетании в личном блоге и с улыбкой прокомментировала тот факт, что это уже её третий официальный брак.
«Теперь можно шутить, что третий раз на счастье?» — написала Руднева.Для Ани этот брак стал уже третьим. Ранее она была замужем за актёром Павлом Сердюком, с которым у неё в 2012 году родилась дочь София. Позже Руднева вышла замуж за музыканта Дмитрия Белина. В этом союзе в 2015 году появился сын Тимофей, однако в 2023 году супруги объявили о расставании.
О новых отношениях певицы стало известно весной 2026 года. В марте Руднева сообщила о беременности, а позже раскрыла, что ждёт ребёнка от избранника по имени Илья. Сейчас артистка готовится к новому этапу жизни и принимает поздравления от поклонников.