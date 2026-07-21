Лина Джебисашвили рассказала о новом романе со спортсменом из «Титанов»
Лина Джебисашвили призналась, что встречается с Артёмом Земляковым
Лина Джебисашвили подтвердила, что состоит в новых отношениях. На VK Fest экстрасенс рассказала «Звездачу» о романе со спортсменом Артёмом Земляковым, с которым познакомилась после расставания с Юрием Фунтовым.
По словам Лины, между ними быстро возникла сильная симпатия, а отношения начали развиваться практически сразу.
«У нас зародилось всё сразу мгновенно, и это как будто бы такое прямое попадание, когда не хочется ждать, когда видишь чуть шире, больше и глубже. И мы за неделю успели натворить очень много прикольных дел. И останавливаться нам обоим не хочется», — поделилась Джебисашвили.Экстрасенс также рассказала, какие качества привлекли её в новом избраннике. Она назвала Артёма сильным и мужественным человеком и призналась, что рядом с ним смогла расслабиться и проявлять больше нежности.
«Прекрасный, сильный, мужественный. Наконец-то мне захотелось рядом с ним где-то нежнятины дать, где-то расслабиться, потому что он такой прямо сильно альфа, и я ждала такого», — заявила Лина.Ранее Джебисашвили завершила отношения с Юрием Фунтовым, известным по участию в шоу «Сокровища императора». Пара была вместе около 3,5 лет. По словам экстрасенса, новые отношения подарили ей много ярких эмоций и внимания.