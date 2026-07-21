Лина Джебисашвили рассказала о новом романе со спортсменом из «Титанов»

21 июля 2026, 16:00

Лина Джебисашвили призналась, что встречается с Артёмом Земляковым

Лина Джебисашвили и Артём Земляков (Фото: Instagram* / @linadje108)

Лина Джебисашвили подтвердила, что состоит в новых отношениях. На VK Fest экстрасенс рассказала «Звездачу» о романе со спортсменом Артёмом Земляковым, с которым познакомилась после расставания с Юрием Фунтовым.





По словам Лины, между ними быстро возникла сильная симпатия, а отношения начали развиваться практически сразу.





«У нас зародилось всё сразу мгновенно, и это как будто бы такое прямое попадание, когда не хочется ждать, когда видишь чуть шире, больше и глубже. И мы за неделю успели натворить очень много прикольных дел. И останавливаться нам обоим не хочется», — поделилась Джебисашвили.

«Прекрасный, сильный, мужественный. Наконец-то мне захотелось рядом с ним где-то нежнятины дать, где-то расслабиться, потому что он такой прямо сильно альфа, и я ждала такого», — заявила Лина.