«Просто не афиширую»: 35-летняя Маша Шейх заморозила биоматериал
Мария Шейх: заморозку яйцеклеток лучше делать до 30 лет
Бывшая участница музыкального дуэта «2Маши» посетила блогерскую вечеринку от журнала Marie Claire, где призналась телеведущему Георгию Иващенко, что хотела бы еще родить ребенка.
«Я не исключаю (рождение ребенка – прим.ред) и хочу, но как сложится. Заморозку яйцеклеток до 30 лет лучше делать тем, кто планирует родить», — заявила исполнительница.
В настоящее время сердце Маши Шейх свободно. Артистка также ответила на вопрос о том, почему ее можно редко увидеть в публичном пространстве вместе с дочерью.
«Я больше года в поисках няни, возможно, я ее нашла, но это не точно. Все няни у меня были приятные. Мне везло. Я начала брать дочь на гастроли, просто сильно не афиширую», — призналась Маша Шейх.