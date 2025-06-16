«Просто не афиширую»: 35-летняя Маша Шейх заморозила биоматериал

16 июня 2025, 12:39

Мария Шейх: заморозку яйцеклеток лучше делать до 30 лет

Мария Шейх (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Бывшая участница музыкального дуэта «2Маши» посетила блогерскую вечеринку от журнала Marie Claire, где призналась телеведущему Георгию Иващенко, что хотела бы еще родить ребенка.







«Я не исключаю (рождение ребенка – прим.ред) и хочу, но как сложится. Заморозку яйцеклеток до 30 лет лучше делать тем, кто планирует родить», — заявила исполнительница.

«Я больше года в поисках няни, возможно, я ее нашла, но это не точно. Все няни у меня были приятные. Мне везло. Я начала брать дочь на гастроли, просто сильно не афиширую», — призналась Маша Шейх.