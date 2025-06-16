«Наконец-то»: Актриса Екатерина Климова покинула Россию со старшей дочерью
Актриса Актриса Екатерина Климова отдыхает на Мальдивах с 23-летней дочерью
Актриса Екатерина Климова улетела в отпуск на Мальдивы вместе со своей старшей дочерью. Радостной вестью исполнительница роли в фильме «Мы из будущего» поделилась в соцсетях.
«Наконец-то долгожданный отпуск. Прилетели с Лизой на приватный остров. Какая красота», — сказано в публикации.Женщина уточнила, что хочет отдохнуть на островах от городской суеты. Кроме того, она показала видеокадры в леопардовом костюме, люксовой кепке и солнцезащитных очках. Образ дополняли крупная бижутерия на шее и большая соломенная сумка.
У 47-летней Климовой четверо детей: 23-летняя Елизавета, 18-летний Матвей, 16-летний Корней от артиста Игоря Петренко и девятилетняя Белла от Гелы Месхи.
*Запрещен в РФ