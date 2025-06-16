«Наконец-то»: Актриса Екатерина Климова покинула Россию со старшей дочерью

16 июня 2025, 12:20

Актриса Актриса Екатерина Климова отдыхает на Мальдивах с 23-летней дочерью

Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актриса Екатерина Климова улетела в отпуск на Мальдивы вместе со своей старшей дочерью. Радостной вестью исполнительница роли в фильме «Мы из будущего» поделилась в соцсетях.







«Наконец-то долгожданный отпуск. Прилетели с Лизой на приватный остров. Какая красота», — сказано в публикации.

