«Наконец-то»: Актриса Екатерина Климова покинула Россию со старшей дочерью

Актриса Актриса Екатерина Климова отдыхает на Мальдивах с 23-летней дочерью
Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актриса Екатерина Климова улетела в отпуск на Мальдивы вместе со своей старшей дочерью. Радостной вестью исполнительница роли в фильме «Мы из будущего» поделилась в соцсетях.



«Наконец-то долгожданный отпуск. Прилетели с Лизой на приватный остров. Какая красота», — сказано в публикации.
Женщина уточнила, что хочет отдохнуть на островах от городской суеты. Кроме того, она показала видеокадры в леопардовом костюме, люксовой кепке и солнцезащитных очках. Образ дополняли крупная бижутерия на шее и большая соломенная сумка.

Екатерина Климова (Фото: Instagram*/klimova___ekaterina)

У 47-летней Климовой четверо детей: 23-летняя Елизавета, 18-летний Матвей, 16-летний Корней от артиста Игоря Петренко и девятилетняя Белла от Гелы Месхи.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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