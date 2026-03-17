Противостояние с Плющенко, романы с Утяшевой и Карпович: карьера и личная жизнь российского фигуриста Алексея Ягудина. Где сейчас спортсмен?
Алексей Ягудин — один из самых титулованных российских фигуристов, он является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Сегодня Ягудин продолжает работу, несмотря на завершение спортивной карьеры. О том, как Алексей Ягудин стал олимпийским чемпионом, через какие трудности ему пришлось пройти и подробности личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Алексея Ягудина: первые шаги в спортеАлексей Ягудин родился 18 марта 1980 года в Ленинграде. Мальчик рос в неполной семье. Его мать была вынуждена очень много работать, чтобы вырастить сына. По словам спортсмена, в детстве он рос достаточно болезненным, хрупким мальчиком и простывал от малейшего ветерка. Именно поэтому мама, по стандартной рекомендации тогда ещё советских врачей, с целью закаливания своего сына, отвела его в ближайшую секцию фигурного катания. И эта борьба за собственный иммунитет полностью изменила судьбу Алексея.
Ягудин влился в тренировки практически сразу и начал наглядно демонстрировать свой талант эффектно держаться на льду. Так как Алексей был достаточно ответственным мальчиком и подолгу задерживался на тренировках, тренерский состав начал давать всё более сложные задания, с которыми воспитанник успешно справлялся. В результате в юном фигуристе разглядели огромный потенциал и начали загружать его по соответствующей чемпионской программе.
Новые уровни мастерстваК окончанию средней школы на счету Ягудина было множество наград, но при этом «золота» среди них еще не было. Вскоре Алексей поменял тренера и начал тренироваться с удвоенной нагрузкой. В результате фигурист сначала стал первым среди юниоров, а потом уверенно «пошагал» по Чемпионатам Европы и Чемпионатам мира, завоевывая все новые и новые золотые медали. Примечательно, что российское первенство четыре раза оставалось за Евгением Плющенко. Ягудин мог брать первые места на международных аренах, однако часто проигрывал своему «коллеге» в России.
Перед Олимпиадой 2002 года здоровье Ягудина начало постепенно подрываться, что сказалось на его соревновательных показателях, отчего в копилку наград фигуриста снова полетела «одна бронза». По словам Алексея, в то время он очень переживал и часто задумывался об уходе из большого спорта без борьбы за Олимпийское золото.
Ягудин не хотел отправляться на Олимпиаду 2002 года, так как был убежден, что абсолютно не конкурентоспособен на такой важной арене. Однако спортсмен все-таки поддался на уговоры тренерского состава. В конечном итоге, Алексей уверенно взял Олимпийскую золотую медаль. Это стало триумфальной точкой в блистательной карьере Ягудина, поскольку соревноваться дальше на прежнем уровне он уже не мог.
Карьера после спортаПеред тем, как начать участие в различных ледовых шоу, Алексей провел довольно долгий реабилитационный период и даже пережил очень сложную операцию по полной замене коленного сустава. Стоит отметить, что период восстановления привел фигуриста к пользе – он стал часто появляться на ТВ, отчего полюбился зрителям и фанатам ещё больше.
Личная жизнь Алексея ЯгудинаЛичная жизнь Ягудина, как и его профессиональная карьера, оказалась весьма яркой. Первый роман спортсмен закрутил с прославленной гимнасткой Ляйсан Утяшевой. Долгое время эти отношения не просуществовали. После Ляйсан, судя по многочисленным комментариям фанатов, Алексей смог покорить сердце актрисы Мирославы Карпович. Однако сам фигурист от этого романа «открещивается».
Следующим был роман с певицей Александрой Савельевой — это неоспоримый факт. Практически все, кто тогда следил за отношениями Ягудина и Савельевой были уверены, что они поженятся, однако пара рассталась.
Вскоре мужчина обратил внимание на давно знакомую «коллегу по цеху» – Татьяну Тотьмянину. Поначалу их общение было дружеским, однако со временем и Алексей, и Татьяна осознали, что между ними есть нечто большее, чем дружба.
В ноябре 2009 года у пары родилась дочь Елизавета, а в 2015 году — дочь Мишель. Брак спортсмены зарегистрировали лишь в 2016 году. С началом отношений с Тотьмяниной Ягудин стал одним из самых примерных семьянинов в медийном пространстве.
Алексей Ягудин сегодняСегодня Ягудин тренирует своих воспитанников в нескольких элитных школах фигурного катания. Периодически Алексей выходит на лед, несмотря на травмы, чтобы порадовать многочисленных поклонников своими выступлениями в шоу.
Кроме того, он регулярно выступает комментатором, включая Кубок Первого канала и участвует в благотворительных мероприятиях.