«Разрывают социальные сети»: Директор Долиной об ее иске к мошенникам

17 марта 2026, 12:15

Директор Долиной Пудовкин прокомментировал иск певицы к мошенникам

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал для kp.ru иск певицы к мошенникам, из‑за действий которых она лишилась квартиры в центре Москвы. Он отметил, что артистка не собирается сворачивать судебные разбирательства и намеревается довести их до конца.





При этом собеседник подчеркнул, что для исполнительницы важна не только юридическая сторона вопроса, но и общественная поддержка. По его словам, особенно радует отклик молодежи — пользователи записывают кадры, где исполняют песни в знак солидарности.





«Эти ролики разрывают социальные сети. Но, это не означает, что надо бросить уголовные процессы», — сказал Пудовкин.