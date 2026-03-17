«Разрывают социальные сети»: Директор Долиной об ее иске к мошенникам
Директор Долиной Пудовкин прокомментировал иск певицы к мошенникам
Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал для kp.ru иск певицы к мошенникам, из‑за действий которых она лишилась квартиры в центре Москвы. Он отметил, что артистка не собирается сворачивать судебные разбирательства и намеревается довести их до конца.
При этом собеседник подчеркнул, что для исполнительницы важна не только юридическая сторона вопроса, но и общественная поддержка. По его словам, особенно радует отклик молодежи — пользователи записывают кадры, где исполняют песни в знак солидарности.
«Эти ролики разрывают социальные сети. Но, это не означает, что надо бросить уголовные процессы», — сказал Пудовкин.
Летом 2024 года злоумышленники, действуя обманом, убедили Долину продать недвижимость в центре Москвы и передать им деньги от сделки, а также личные накопления. Позже звезде удалось через суд вернуть квартиру, однако покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без уплаченной суммы. Знаменитость заявляла, что готова компенсировать ей средства, но по итогам последующего заседания право собственности закрепили за Лурье.