Провал на конкурсе «Мисс Россия», пластические операции и богатые мужчины: чем известна модель Алена Гаврилова и где она сейчас?
Алена Гаврилова — модель и королева красоты из Мордовии. Ее биография привлекла внимание общественности из-за романов с известными личностями. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность: биография Алены ГавриловойГаврилова появилась на свет в 1987 году в Саранске, в Мордовской АССР. С юных лет она мечтала о большом и прекрасном, и эти амбиции стали ее путеводной звездой. Алена училась в обычной школе, пока в 17 лет не приняла участие в конкурсе «Мисс Мордовия — 2004» и не завоевала первое место.
Карьера ГавриловойДевушка, обладая ростом 180 см и весом 57 кг, отправилась в Москву, чтобы участвовать в конкурсе «Мисс Россия». Хотя главный титул ей не достался, она попала в десятку финалисток и привлекла внимание модельных агентств. Ее природная красота и обаяние не остались незамеченными. В молодости звезда активно участвовала в фотосессиях, снималась в рекламе и дефилировала на показах известных дизайнеров, включая Валентина Юдашкина.
Бизнес ГавриловойВ марте 2018 года Алена открыла свою бьюти-лабораторию в Москве. Среди первых посетителей были Ясмина Муратович, Татьяна Навка, Анжелика Агурбаш, Эвелина Бледанс с сыном Семеном и Наталья Бардо.
Личная жизнь ГавриловойНа конкурсе красоты в Москве Гаврилова встретила Рустама Тарико, одного из соучредителей мероприятия и российского миллиардера, который владеет водочным концерном «Русский стандарт». Несмотря на разницу в возрасте — мужчина старше Алены на 25 лет — это не смутило девушку. Не помешала отношениям и его официальная жена Татьяна Осипова, с которой у него есть две дочери-близнеца, Анна и Ева. В 2007 году у влюбленных родился сын, которого назвали в честь отца. Однако Тарико не спешил разводиться с Осиповой, она оставалась его законной супругой.
В марте 2011 года Рустама и Алену последний раз видели вместе, а точная дата разрыва осталась неизвестной. В 2021 году СМИ начали говорить о возможном романе знаменитости с Кириллом Шамаловым, но сама Гаврилова быстро опровергла эти слухи. Она заявила в соцсетях, что не знает этого человека и что информация — выдумка.
Эмин Агаларов
В 2016 году в жизни модели началась новая глава: она встретила певца Эмина Агаларова. Их знакомство произошло в караоке, звезда сразу привлекла внимание музыканта. Пара провела вместе отпуск в Италии, а потом отправилась в Сен-Тропе. Публика впервые увидела их вместе на праздновании дня рождения мужчины в «Крокус Сити Холле».
В 2018 году на безымянном пальце Алены появилось обручальное кольцо, а летом они сыграли свадьбу. В январе 2019-го у них родилась дочь, которую назвали Афиной. Однако весной 2020 года Эмин неожиданно объявил о расставании. Он объяснил, что их отношения не выдержали испытания его сложным характером и нежеланием идти на компромисс. Но поклонники были рады, когда в июле 2022 года стало известно о воссоединении пары.
Внешность и стильВнешность Гавриловой часто становится темой обсуждений в прессе и соцсетях. Как и у многих победительниц конкурсов красоты, ее пытались заподозрить в пластических операциях. В СМИ регулярно появлялись статьи с фото «до и после», но никто не мог с уверенностью сказать, делала ли она какие-то изменения. Некоторые пользователи отмечали, что со временем нос знаменитости стал короче, а губы пухлее, что, по их мнению, указывало на вмешательство хирургов. Однако многие считали, что это всего лишь игра ракурсов.
Алена сейчасАлена продолжает радовать поклонников своим присутствием на светских событиях. В январе 2024 года в Дубае прошел музыкальный марафон «Жара Fest», где выступали более двадцати российских артистов. Организатором этого яркого события стал Агаларов, который привез с собой любимых — жену и дочку.
Однако в марте 2024 года радостные посты Алены в Instagram* сменились на мрачную черно-белую фотографию «Крокус Сити Холла». 22 марта в это здание ворвались преступники и устроили теракт, унесший жизни более 140 человек, по данным Следственного комитета РФ. В тот же день на место трагедии прибыл Эмин вместе с отцом, Аразом Агаларовым, президентом Crocus Group.