«Так дорого, как телефон»: Певица Марго рассказала о подарках своего сына
Певица Марго призналась, что, когда речь идет о ее сыне, она не смотрит на цену вещей. При этом артистка отметила: пока у ребенка не было желаний, которые она не смогла бы осуществить.
По словам экс-подопечной Филиппа Киркорова в беседе с «Газетой.Ru», для нее важнее всего счастье сына. Марго добавила, что пока не берется судить, будет ли тратить крупные суммы на подарки, когда он подрастет.
«Сейчас у него запрос — большая зеленая машина. Но я не думаю, что она стоит так дорого, как телефон», — сказала звезда.Сама Марго на Новый год загадала профессиональный рост. В 2025 году она обрела широкую известность благодаря треку «Кукареку» и собирается продолжать выпускать новые песни.
