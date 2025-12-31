«Так дорого, как телефон»: Певица Марго рассказала о подарках своего сына

31 декабря 2025, 12:00

Певица Марго рассказала о подарках своего сына

Марго Овсянникова (Фото: Instagram*/mmmargaaret)

Певица Марго призналась, что, когда речь идет о ее сыне, она не смотрит на цену вещей. При этом артистка отметила: пока у ребенка не было желаний, которые она не смогла бы осуществить.





По словам экс-подопечной Филиппа Киркорова в беседе с «Газетой.Ru», для нее важнее всего счастье сына. Марго добавила, что пока не берется судить, будет ли тратить крупные суммы на подарки, когда он подрастет.





«Сейчас у него запрос — большая зеленая машина. Но я не думаю, что она стоит так дорого, как телефон», — сказала звезда.