30 декабря 2025, 11:59

Mash: Актёра Глеба Калюжного отпустили в увольнение второй раз

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёра Глеба Калюжного отпустили в увольнение — это второй выход за семь месяцев службы. Как пишет Mash, на этот раз он приехал на семейное новоселье в подмосковную квартиру.