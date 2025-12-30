Достижения.рф

Актёра Глеба Калюжного отпустили в увольнение

Mash: Актёра Глеба Калюжного отпустили в увольнение второй раз
Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёра Глеба Калюжного отпустили в увольнение — это второй выход за семь месяцев службы. Как пишет Mash, на этот раз он приехал на семейное новоселье в подмосковную квартиру.



По словам матери артиста, звезда «Трудных подростков» ещё до армии активно помогал с ремонтом «гнёздышка» площадью 43 м². Для семьи завершение работ стало большим событием, поэтому Глебу и дали увольнительную.

Родные надеются, что отпустят и на Новый год. шансы есть, говорят они. Калюжный распорядок не нарушает, а в «увал» ходил всего дважды. По уставу 31 декабря он сможет побыть дома до вечерней поверки, но к бою курантов должен будет вернуться в часть.

В октябре сообщалось, что Глеб Калюжный столкнулся с дедовщиной в Семёновском полку.

Никита Кротов

