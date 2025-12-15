Ушла от мужа с младенцем на руках и нашла любовь на съемках «Светофора»: как сейчас живет звезда «Вампиров средней полосы» Ольга Медынич?
Известная по «Женской лиге», «Вампирам средней полосы» и «Светофору» актриса Ольга Медынич 16 декабря отмечает свой день рождения. Ей исполняется 44 года. Она мастерски выстроила карьеру от театра кукол до главных ролей в культовых сериалах и в суете актерских будней нашла личное счастье. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Ольги МедыничОльга Медынич родилась 16 декабря 1981 года в Ленинграде в семье, далёкой от искусства: отец был подполковником строительных войск, а мать — экономистом. Учёба в школе давалась ей нелегко, звезда признавалась, что регулярно списывала. Судьбоносной оказалась случайность. В 11 классе отец записал её на курсы экономики. Там Ольга познакомилась с девушкой, которая мечтала о театральном, и отправилась поступать в институт «за компанию». Так она оказалась в СПбГАТИ на, казалось бы, не очень престижном отделении «актрисы театра кукол».
Несмотря на это, на третьем курсе Медынич смогла себя проявить, и её комический номер «Вешалка» попал в телевизионное «Кривое зеркало». Эта работа принесла артистке диплом «Муза Петербурга» и сделала её знаменитой в театральных кругах. Педагоги других курсов якобы говорили студентам: «Вас всех умыла девчонка с кукольного!».
В кино Ольга Медынич начала сниматься с 2003 года, первые роли были эпизодическими. Широкую известность ей принесли юмористические скетч-шоу «Женская лига» и пародийное шоу «Большая разница». В 2011 году стартовал сериал «Светофор», где Ольга сыграла одну из главных ролей — стюардессу Олесю Калачёву. Этот проект не только закрепил её статус комедийной актрисы, но и кардинально изменил личную жизнь. Позже последовали яркие работы в исторической драме «Великая», фэнтези «Вампиры средней полосы» и семейной комедии «Погнали!».
Личная жизнь актрисы Ольги МедыничЛичная жизнь актрисы сложилась не сразу. Её первым мужем стал петербургский оператор Владимир Вечкилёв, с которым она познакомилась на съёмках. В марте 2013 года у пары родился сын Дмитрий. Однако брак, по словам самой актрисы, уже давал трещину из-за конфликта амбиций и частых её отъездов на съёмки в Москву. Принятое решение шокировало многих. Когда сыну было всего несколько месяцев, Ольга решила переехать в столицу. Она забрала ребёнка и свою маму, которая согласилась присматривать за внуком, пока актриса будет работать.
«Думаю, если бы сын еще подрос, то я бы не ушла. Рвать надо в самый больной момент», — так она объясняла свой поступок.
На съёмках «Светофора» её партнёром был актёр Джемал Тетруашвили. Между коллегами вспыхнул роман. Публика в то время долго обсуждала, не стали ли отношения с Тетруашвили причиной ухода от первого мужа. Сама Ольга эту связь категорически отрицала, настаивая, что любовь с Джемалом случилась уже после переезда в Москву. 1 марта 2016 года пара поженилась. Тетруашвили, у которого и у самого есть дочь Софико от первого брака, смог найти общий язык с сыном Ольги. Сама актриса называет мужа своим лучшим другом и отмечает, что с ним научилась терпимости:
«Семейная жизнь — не поле боя», — уверена Медынич.
Слухи о романе на площадке «Вампиров средней полосы»Даже в счастливом втором браке слухи не оставляют актрису. После выхода «Вампиров средней полосы», где её героиня состояла в сложных отношениях с персонажем Дмитрия Чеботарева, в прессе поползли разговоры о якобы реальном романе актеров. В интервью ria.ru актриса отреагировала с юмором на вопрос об амурных делах «вампиров»:
«Ой, ну какой роман?! Я обожаю Чеботарева как партнера, как человека, как прекрасного папу. Мы часто показываем друг другу фотографии наших детей и любимых людей. Я скучала по нему, когда были большие перерывы между съемками. Очень ценно, что он замечательный и за кадром. Часто ведь бывает — как только камеру выключают, артисты не общаются. А с Димкой всегда можно поржать, он свой пацан в доску».
Как сейчас живет МедыничСегодня Ольга Медынич живёт в Москве. Она продолжает активно сниматься, оставаясь одной из самых востребованных актрис отечественного кинематографа. В 2025 году с участием актрисы вышли на экраны картины «Вампиры средней полосы-3», «Крутая перемена-2» и «Кузнецовы ТВ». В 2026 году к показу готовятся ленты «Вор в загоне», «Доктор Гаф», «Илия Муромец», «К себе нежно» и «Цезарь».
Помимо съемок, актриса не оставляет и театр — в декабре 2025 года состоялась премьера спектакля «Одни во вселенной» по пьесе Вуди Аллена, где она играет одну из главных ролей. Несмотря на плотный график, главным приоритетом для неё остаётся семья.
«Прекрасно совмещаю. Сын понимает, что мне очень повезло — я с удовольствием бегу на работу. Но вечером бегу к моей семье», — говорит актриса