Провал на ТНТ, вечеринки для взрослых и роман с белорусским комиком: чем может удивить ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко?
Ведущая «Натальной карты» дебютирует в кино: Олеся Иванченко исполнит главную роль в сериале производства Norm Production «Няня Оксана» для телеканала «Пятница!» и онлайн-кинотеатра PREMIER. Девушка, родившаяся 25 августа 1995 года, стала известной широкой аудитории в 2023 году. Ее карьера началась с участия в КВН, где она выступала в составе команды «Планета Сочи». Позже она перешла в стендап и участвовала в проекте «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Несмотря на ранний уход из проекта, она продолжала развивать свою творческую деятельность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Проект «Натальная карта»Одним из главных проектов Олеси стало шоу «Натальная карта», которое она ведет совместно с Дмитрием Журавлевым. Сначала программа выходила на YouTube, но вскоре перекочевала во «ВКонтакте», где быстро завоевала популярность. Это шоу сочетает эзотерику и юмор, привлекая зрителей своей необычной концепцией. Олеся — астролог, она создает натальные карты для звездных гостей, а Дмитрий добавляет нотку скептицизма. Дуэт Иванченко и Журавлева завоевал сердца зрителей, что вызвало слухи о возможных романтических отношениях между ними. Но сами ведущие утверждают, что между ними всегда была только дружба.
Иванченко активно ведет блог в социальных сетях, делится своими мыслями и впечатлениями с подписчиками. Она также развивается в модельной карьере. Участие в различных юмористических проектах и приглашение на ток-шоу подтверждают ее востребованность.
Образование и начало творческого пути Олеси ИванченкоОлеся окончила школу № 23 станицы Калужской Северского района Краснодарского края. Затем она поступила на факультет истории, социологии и международных отношений Кубанского государственного университета, а позже продолжила обучение в магистратуре. Во время учебы в университете Олеся начала играть в КВН за свой вуз. Вместе с командой она достигла значительных успехов, включая участие в телевизионной Премьер-лиге, четвертьфинале Международной лиги в Минске и финале Центральной Краснодарской лиги. В составе команды «Планета Сочи» она успешно прошла 1/8 финала «вышки» в 2019 году.
Стендап и возвращение на ТВПосле завершения карьеры в КВН Олеся переключилась на стендап и вновь попробовала свои силы на телевидении. В 2020 году она приняла участие в «Comedy Баттле», где ее выступление вызвало одобрение судей. Хотя она покинула проект во втором этапе, это не остановило ее творческий рост. Вскоре она появилась в «Открытом микрофоне», а затем создала собственное шоу «Больно смешно» на YouTube.
В дополнение к своим выступлениям Олеся создала музыкальную группу «ЧСВ» и снялась в нескольких клипах. Эти проекты позволили ей проявить себя в разных творческих направлениях и привлечь новую аудиторию.
Максим Заяц и Олеся Иванченко встречаются?Юмористка и красавица всегда привлекала внимание мужчин. В недавнем выпуске YouTube-шоу «Контакты» она затронула тему своей личной жизни. Олеся поделилась забавной историей о том, как в прошлом, работая ведущей на выездных церемониях бракосочетания, ей довелось столкнуться с бывшим бойфрендом, с которым у нее был короткий, но яркий роман. Она также упомянула экс-возлюбленного по имени Петр и ухажера Алексея, который удивлял ее крупной голубикой, купленной на рынке. За кулисами съемок находился ее нынешний партнер, белорусский комик Максим Заяц. В 2024 году Иванченко и Заяц отметили первую годовщину своего романа.
Олеся Иванченко рассказала о курьезном случае на мероприятии с двусмысленным форматомОлеся Иванченко поделилась забавной и одновременно неловкой историей, которая чуть не поставила под угрозу её репутацию. В эфире онлайн-шоу «Быстрые свидания» она призналась, что случайно оказалась на мероприятии с двусмысленным форматом, приняв его за обычную вечеринку.
Все началось с того, что друг Олеси попросил её подменить его на одном из мероприятий. Обещая двойной гонорар за помощь, новый организатор привлек девушку к работе. Олеся подготовилась основательно: придумала игры, загрузила на флешку подборку советских фильмов для викторины и даже продумала тосты. Однако по прибытии на место всё пошло не по плану.
«Приезжаю — сидят девушки невероятной красоты. Я подумала: «Круто, значит, будет много гостей!» — поделилась впечатлениями Иванченко.
Но когда начали заходить мужчины, у неё возникли подозрения, что что-то не так. Несмотря на смутные догадки, Олеся решила не сдаваться и продолжила вести вечер в привычном для себя стиле, предлагая гостям вспомнить цитаты из «Иронии судьбы» и поднимая бокал за знакомство. Однако вскоре к ней подошел организатор.
«Олесь, ты не в тему», — шепнул он ей.
Ситуацию спас один из гостей, который заметил замешательство Олеси и вежливо предложил ей покинуть мероприятие.
Олеся Иванченко дебютирует в актёрской профессииОлеся Иванченко впервые попробует себя в роли актрисы, исполнив главную роль в новом комедийном сериале «Няня Оксана». Сюжет сериала расскажет о наивной, но решительной девушке из Краснодарского края, которая приезжает в Москву к своему жениху с мечтой о свадьбе. Однако вместо долгожданного праздника её ждёт разбитое сердце. Оказавшись одна в большом городе, героиня неожиданно устраивается няней в дом овдовевшего ресторатора Ивана Самсонова, которого сыграет Виктор Хориняк.
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