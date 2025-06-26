26 июня 2025, 17:47

Олеся Иванченко (Фото: кадр из шоу Натальная карта #41 Анна Асти)

Ведущая «Натальной карты» дебютирует в кино: Олеся Иванченко исполнит главную роль в сериале производства Norm Production «Няня Оксана» для телеканала «Пятница!» и онлайн-кинотеатра PREMIER. Девушка, родившаяся 25 августа 1995 года, стала известной широкой аудитории в 2023 году. Ее карьера началась с участия в КВН, где она выступала в составе команды «Планета Сочи». Позже она перешла в стендап и участвовала в проекте «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Несмотря на ранний уход из проекта, она продолжала развивать свою творческую деятельность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание ​Проект «Натальная карта» Образование и начало творческого пути Олеси Иванченко Стендап и возвращение на ТВ Максим Заяц и Олеся Иванченко встречаются? Олеся Иванченко рассказала о курьезном случае на мероприятии с двусмысленным форматом

Олеся Иванченко дебютирует в актёрской профессии

​Проект «Натальная карта»

Олеся Иванченко (Фото: Instagram* @losenok95)



Образование и начало творческого пути Олеси Иванченко

Стендап и возвращение на ТВ

Олеся Иванченко (Фото: Instagram* @losenok95)



Максим Заяц и Олеся Иванченко встречаются?

Олеся Иванченко рассказала о курьезном случае на мероприятии с двусмысленным форматом



«Приезжаю — сидят девушки невероятной красоты. Я подумала: «Круто, значит, будет много гостей!» — поделилась впечатлениями Иванченко.

«Олесь, ты не в тему», — шепнул он ей.

Олеся Иванченко (Фото: Instagram* @losenok95)



Олеся Иванченко дебютирует в актёрской профессии