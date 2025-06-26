15-летнюю дочь Гогунского заметили на свидании со звездой «Слова пацана»
Милану Стар заметили на свидании с актёром Леоном Кемстачем
Певицу Милану Стар, дочь получившего скандальную известность Виталия Гогунского, заметили на свидании с 16-летним актёром из сериала «Слово пацана» Леоном Кемстачем. Об этом пишет Telegram-канал «ВПШ».
Отмечается, что пару заметили в одном из столичных кафе. Молодые люди сидели друг напротив друга и непринуждённо общались. 15-летняя Милана о чём-то с увлечением рассказывала собеседнику. Официально они не подтверждали слухи о романе.
Поклонники юной звезды также вспомнили, что совсем недавно она хвасталась огромным букетом из красных роз, который ей подарил тайный поклонник.
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