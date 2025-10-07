Психоаналитик предположила, как Симоньян справится с потерей мужа

07 октября 2025, 18:44

Психоаналитик Смолярчук: литература поможет Симоньян пережить потерю мужа

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

После тяжелейшей утраты многие задаются вопросом, как Маргарита Симоньян сможет справиться с горем и что ее ждет в будущем. В одном из интервью журналистка выразила непонимание, как жить дальше без Тиграна Кеосаяна.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что оптимистичного прогноза у состояния Симоньян быть пока не может.





«Ее сейчас, конечно, поддерживает и сама диаспора, и армянская церковь, и огромное количество целевой аудитории. У нее огромная семья, в которой она живет, профессия, но ей придется отгоревать эту боль. Оно ее, бедную, сейчас будет разрывать. Ей придётся очень долго горевать», — сказала она.

«Поскольку Маргарита человек по своей природе достаточно боевой, дисциплинированный, в ней много маскулинности, она умеет себя поднять за волосы и делать то, что должна. Однако мне профессиональный долг не позволяет давать ложные оптимистичные прогнозы», — объяснила Смолярчук.

«Я думаю для нее ближайшие 20 лет непосильная задача встретить еще кого-то. Потому что потеря такой любви просто затмевает все. Это тот момент, который определит ее жизнь на «до» и «после», — заключила собеседница.