Зинаида Симоньян — скромная мама‑красавица Марго: как выглядит, чем живёт и зачем в молодости колола дрова и таскала воду
Зинаида Симоньян — мама известной журналистки Маргариты Симоньян. У нее непростая судьба, жизнь полна интересных моментов. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Красота и трудностиЗинаида родилась в Краснодаре и в молодости считалась первой красавицей. Она окончила филологический факультет и вышла замуж за Саркиса, статного армянина. У пары родились две дочери — Маргарита и Алиса. Но в 1990-е годы жизнь стала сложной. Зинаида не могла работать по специальности и пошла на рынок, где торговала цветами и вязаными вещами. В это время ее муж чинил холодильники.
Тяжелые временаМаргарита вспоминает, как они жили в старом доме на окраине города, без удобств. Мама сама таскала воду и колола дрова для печки. Несмотря на трудности, Зинаида всегда оставалась мудрой и доброй. Она никогда не наказывала своих дочерей.
«Мы тогда жили очень бедно. В старом едва теплом бараке на окраине Краснодара. Без канализации и проточной воды. Папа постоянно работал. А мама, сильная трудолюбивая женщина, сама таскала воду в ведре домой. Сама колола дрова на печку. А ведь когда-то в молодости мечтала писательницей стать», — рассказала она.
Новый этап жизниС годами жизнь семьи улучшилась. Зинаида с дочерьми переехала в красивый дом на Княжьем Озере. В армянской культуре принято, чтобы пожилые родители жили с детьми. Зинаида поддерживала Маргариту в ее карьере журналиста, даже когда та решила работать в горячих точках.
Семейные узыЗинаида одобрила выбор Маргариты — Тигран стал ее мужем. Они с Лаурой Кеосаян, мамой Тиграна, стали хорошими подругами. Вместе они проводят время на кухне, готовят и общаются.
«Настоящий армянин и настоящий мужчина. Будешь с ним, доченька счастлива, как за каменной стеной», — говорила Зинаида.
Заботы о дочериЗинаида любит смотреть телевизор, но избегает новостей, так как они пугают ее. Она беспокоится за безопасность Маргариты и всегда поддерживает ее.
