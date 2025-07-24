Психоаналитик рассказала, что ждет новых партнеров Муцениеце и Прилучного из-за их скандала

24 июля 2025, 18:33

Психоаналитик Смолярчук: ужасное будущее ждет близких Муцениеце и Прилучного

Павел Прилучный с детьми (Фото: телеграм-канал @zepyur_priluchnaya)

Страсти вокруг бывших супругов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не перестают затихать. Недавно Агата провела большую вечеринку, на которой объявила всем присутствующим пол своего будущего ребёнка. После праздника Прилучный отписался в социальных сетях от своей дочери Мии.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что прогноз разрешения конфликта Агаты Муцениеце и Павла Прилучного ужасен для всех.





«Агата и Павел развлекаются, для них этот конфликт — настоящая истероидная разрядка, которая может привести взаимоотношения к уголовной сфере. Дети наблюдают этот кошмар, эту травлю и месть, то есть уже сегодня нуждаются в коррекции посттравматического стрессового расстройства. Они не могут определиться в семейной иерархии: кто для них главный, кто возглавляет их семейные системы», — объяснила она.



«Туда нужно отправлять специалистов, которые разомкнуть эти связи, этот криминальный замес. Люди наблюдают за этим как за дешевым сериалом», — отметила она.