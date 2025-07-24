Психоаналитик рассказала, что ждет новых партнеров Муцениеце и Прилучного из-за их скандала
Психоаналитик Смолярчук: ужасное будущее ждет близких Муцениеце и Прилучного
Страсти вокруг бывших супругов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не перестают затихать. Недавно Агата провела большую вечеринку, на которой объявила всем присутствующим пол своего будущего ребёнка. После праздника Прилучный отписался в социальных сетях от своей дочери Мии.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что прогноз разрешения конфликта Агаты Муцениеце и Павла Прилучного ужасен для всех.
«Агата и Павел развлекаются, для них этот конфликт — настоящая истероидная разрядка, которая может привести взаимоотношения к уголовной сфере. Дети наблюдают этот кошмар, эту травлю и месть, то есть уже сегодня нуждаются в коррекции посттравматического стрессового расстройства. Они не могут определиться в семейной иерархии: кто для них главный, кто возглавляет их семейные системы», — объяснила она.
По словам психоаналитика, у детей актеров формируется ужасная модель семьи, где страдания кажутся лучше, чем любовь.
«Туда нужно отправлять специалистов, которые разомкнуть эти связи, этот криминальный замес. Люди наблюдают за этим как за дешевым сериалом», — отметила она.
Ирина Смолярчук подчеркнула, что в этом конфликте страдает огромное количество близких Прилучного и Муцениеце, поэтому стоит наконец расставить все на свои места.