«Сексуальная циничность»: Психоаналитик объяснила, за что и как поплатилась жена Галустяна

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Развод Михаила Галустяна и Виктории Штефанец после 17 лет брака вызвал множество споров в обществе. Кто-то утверждает, что причиной является скука, а кто-то уверен, что источник проблем — измены звездного комика.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что нет таких мужчин, которые бы сделали большую карьеру без силовой женщины за спиной.
По словам психоаналитика, Виктория Штефанец прошла путь становления с Галустяном, не взирая на споры, скандалы, конфликты и усталость.
Она добавила, что у Михаила Галустяна случилась «настоящая мужская звездная истерия», связанная с сексуальной циничностью и неблагодарностью.
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*Запрещен в РФ
«Виктория помогала Галустяну с тылом, она создала его самого. Не существует таких мужчин, которые бы сделали карьеру без силовой жены. Михаил — талантливый комик, его на пути всегда поддерживала, ела с ним пуд соли прекрасная, интеллигентная и стойкая жена», — сказала она.
По словам психоаналитика, Виктория Штефанец прошла путь становления с Галустяном, не взирая на споры, скандалы, конфликты и усталость.
«И когда пара, казалось бы, пришла к тем самым триумфальным достижениям, когда можно расслабиться, они поняли, что им очень тяжело нести бремя этой памяти, где было не только радостное, они не хотят про это вспоминать. Они прошли маршрут, и поскольку Виктория была для Михаила серьезным тылом, он, восходя на свой олимп, не устал. Если бы он устал, то свой семейный путь они прошли бы до конца дней, но Виктория, давая колоссальную поддержку, отдала свое все ресурсное состояние», — объяснила специалист.
Она добавила, что у Михаила Галустяна случилась «настоящая мужская звездная истерия», связанная с сексуальной циничностью и неблагодарностью.
«Виктория из грязи в князи его вытащила, помогла ему не вымотаться, чтобы он не выгорел профессионально, и за это заплатила разводом», — заключила Смолярчук.
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*Запрещен в РФ
Анастасия Панченко