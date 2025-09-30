Психолог Кардиакос раскрыла секрет молчания Дмитрия Диброва на провокации Полины

30 сентября 2025, 18:18

Психолог Кардиакос: Дибров не отвечает на провокации Полины ради перемирия

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Скандал в семье Дмитрия и Полины Дибровых продолжает будоражить публику. В чем истинные причины молчания Дмитрия и эмоциональных откровений Полины? И почему общество так остро реагирует именно на предательство подруги?





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что ситуация, которую мы наблюдаем, — это классический пример того, как личный кризис выносится на публику, и как каждый из участников действует исходя из своей внутренней психологической реальности. Поведение и Дмитрия, и Полины не случайно, оно продиктовано глубинными механизмами психики.





«Молчание Дмитрия — это не слабость и не трусость. Это позиция зрелой, взвешенной личности, которая отдает себе отчет в последствиях. Он, как человек с большим медийным опытом, понимает: любое его слово запустит лавину новых интерпретаций и обвинений. Сейчас основное внимание приковано к Полине, и ее монолог, каким бы эмоциональным он ни был, остается монологом. Если вступит Дмитрий — начнется перепалка. А в перепалке, где сталкиваются обиды и боль, всегда больше рисков и разрушений, в том числе и для него самого, ведь могут всплыть и другие детали их совместной жизни», — сказала она.

«Она не просто оправдывается — она наверстывает упущенное. Говорит, что ее наконец-то слышат. Это ее способ заявить о себе как о самостоятельной личности, а не как о части пары. К сожалению, пока ей не всегда хватает самоконтроля и взгляда со стороны, что и провоцирует волну критики», — объяснила психолог.

«Гипотетически, если каждый в ситуации получит то, в чем нуждается — Полина обретет голос и самостоятельность, а Дмитрий сохранит достоинство и избежит еще большего скандала — это может создать почву даже для закулисного примирения. Но для этого им обоим нужно пройти через этот кризис, не уничтожив друг друга публично», — заключила эксперт.