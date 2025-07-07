Молодая невеста Лепса попала в больницу: «Друзья, я сильно приболела!»
Аврора Киба попала в больницу
Молодая невеста Григория Лепса сообщила поклонникам в личном блоге, что ей пришлось обратиться к врачам. Аврора Киба опубликовала фотографию из больничной палаты.
В своём аккаунте девушка обнародовала снимок руки с воткнутой в неё капельницей.
«Друзья, я сильно приболела! Надеюсь, скоро к вам вернусь», – написала Киба.Недавно Киба приняла участие в проекте «Мастер игры». Невеста певца покинула реалити задолго до финала. Аврора призналась, что в процессе съёмок регулярно чувствовала себя плохо.
Также она поделилась, что в Марокко очень сильно замёрзла. Теперь самочувствие звезды вновь ухудшилось, и она оказалась на больничной койке.
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