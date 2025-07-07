Молодая невеста Лепса попала в больницу: «Друзья, я сильно приболела!»

07 июля 2025, 18:17

Аврора Киба попала в больницу

Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Молодая невеста Григория Лепса сообщила поклонникам в личном блоге, что ей пришлось обратиться к врачам. Аврора Киба опубликовала фотографию из больничной палаты.





В своём аккаунте девушка обнародовала снимок руки с воткнутой в неё капельницей.





«Друзья, я сильно приболела! Надеюсь, скоро к вам вернусь», – написала Киба.

Фото: Instagram* @avrorakiba

* деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России