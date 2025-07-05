«Потенциально наказуемо»: Мария Погребняк пригрозила Авроре Кибе судом

05 июля 2025, 07:38

Мария Погребняк сообщила, что Боня может подать в суд на Кибу из-за оскорблений

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Мария Погребняк заявила, что Виктория Боня может подать в суд на Аврору Кибу из-за оскорблений. Знаменитость прокомментировала конфликт в личном блоге.





Напомним, в шоу «Злые языки» Виктория Боня заговорила про жизнь Авроры Кибы. Телеведущая утверждала, что отец девушки обанкротился и погиб, поэтому ее решили выдать замуж за Григория Лепса, чтобы погасить долги. Узнав о словах Бони, Аврора опровергла высказывание знаменитости и публично ее оскорбила. По словам Кибы, Виктория всю жизнь находится в статусе «чьей-то любовницы».



Мария Погребняк заступилась за модель и отметила, что та может подать в суд на Аврору.





«Эти голословные утверждения – как раз то, что потенциально наказуемо судом, в отличие от цитирования СМИ. Если Вика захочет, то суд выиграет легко», — сообщила бывшая жена футболиста.