«Я поняла, что нравится Авроре в Лепсе»: Овсянникова рассказала, чем певец поразил её в ресторане

03 июля 2025, 20:23

Овсянникова заявила, что Кибе нравится в Лепсе мужественность и мощная энергетика

Марго Овсянникова (фото: Telegram @Mmmargaaret)

Марго Овсянникова (MARGO) рассказала об ужине в ресторане с Авророй Кибой и Григорием Лепсом. Певица также высказалась о конфликте с 19-летней студентки с Викторией Боней.





Овсянникова сейчас является одной из самых обсуждаемых артисток в российском шоу-бизнесе за счёт своей активности. Фаворитка Филиппа Киркорова записала совместный трек с американским рэпером Lil Pump, в её клипе появился Тимати, а на сольном концерте Димы Билана звезда полетела на воздушных шарах.



Сегодня MARGO посетила закрытый показ иммерсивного акробатического шоу «АУКЦИОН» в Москве.



В интервью с VOICE артистка прокомментировала отношения своей подруги Авроры Кибы с Григорием Лепсом.





«Я тот человек, который не верил в отношения Авроры Кибы и Григория Лепса. Но потом мы начали общаться, дружить. Я вижу, как они переписываются, созваниваются. А тут мы в ресторане сидели с Авророй, я разворачиваюсь, и стоит Лепс. Я говорю: Аврора, ты хоть предупреждай, меня к такому жизнь не готовила. Он садится прямо передо мной, вызвался оплатить счёт. Мне стало приятно. Я поняла, что нравится Авроре в Лепсе. От него веет мужским. У него настолько мощная энергетика», – отметила Овсяенникова.

«Ужас какой! Хотя странно, что это сказала я. Ведь я обожаю деньги», – заявила на это Овсянникова.