«Неподдельная химия»: Ляйсан Утяшева рассказала о том, каково ей работать с Павлом Волей
Утяшева призналась, что получает удовольствие от совместной работы с Волей
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о том, каково ей работать со своим мужем Павлом Волей.
Напомним, супруги выступают в качестве соведущих в реалити-проекте «Выжить в... ». Выяснилось, что эта работа Утяшеву лишь радует.
«Сотрудничество между мужем и женой — двумя любящими и любимыми людьми — это искры и неподдельная химия между нами. Поэтому только в плюс, я абсолютно счастлива в эти моменты», — откровенничала гимнастка в разговоре с ТАСС.
Ляйсан уточнила, что благодарна таким проектам за возможность провести больше времени с любимым. Ведь в подобных ситуациях совместное творчество привносит в брак больше романтики. Еще жена Воли призналась, что является коммуникабельным человеком, поэтому выступает за любое сотрудничество с коллегами по цеху.
Гимнастка и комик женаты практически 13 лет. Утяшева и Воля воспитывают 13-летнего сына Роберта и 10-летнюю дочь Софию.
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