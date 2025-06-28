«Неподдельная химия»: Ляйсан Утяшева рассказала о том, каково ей работать с Павлом Волей

28 июня 2025, 21:28

Утяшева призналась, что получает удовольствие от совместной работы с Волей

Павел Воля и Ляйсан Утяшева (Фото: Инстаграм* @liasanutiasheva)

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о том, каково ей работать со своим мужем Павлом Волей.





Напомним, супруги выступают в качестве соведущих в реалити-проекте «Выжить в... ». Выяснилось, что эта работа Утяшеву лишь радует.





«Сотрудничество между мужем и женой — двумя любящими и любимыми людьми — это искры и неподдельная химия между нами. Поэтому только в плюс, я абсолютно счастлива в эти моменты», — откровенничала гимнастка в разговоре с ТАСС.