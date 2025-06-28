«Неподдельная химия»: Ляйсан Утяшева рассказала о том, каково ей работать с Павлом Волей

Утяшева призналась, что получает удовольствие от совместной работы с Волей
Павел Воля и Ляйсан Утяшева (Фото: Инстаграм* @liasanutiasheva)

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о том, каково ей работать со своим мужем Павлом Волей.



Напомним, супруги выступают в качестве соведущих в реалити-проекте «Выжить в... ». Выяснилось, что эта работа Утяшеву лишь радует.

«Сотрудничество между мужем и женой — двумя любящими и любимыми людьми — это искры и неподдельная химия между нами. Поэтому только в плюс, я абсолютно счастлива в эти моменты», — откровенничала гимнастка в разговоре с ТАСС.

Ляйсан уточнила, что благодарна таким проектам за возможность провести больше времени с любимым. Ведь в подобных ситуациях совместное творчество привносит в брак больше романтики. Еще жена Воли призналась, что является коммуникабельным человеком, поэтому выступает за любое сотрудничество с коллегами по цеху.

Гимнастка и комик женаты практически 13 лет. Утяшева и Воля воспитывают 13-летнего сына Роберта и 10-летнюю дочь Софию.

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Ольга Енгалычева

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