Психолог раскрыла, для чего на самом деле Пресняков и Подольская устроили вторую свадьбу за 7 миллионов

09 июня 2025, 18:43

Психолог Кардиакос: свадьбой Пресняков и Подольская хотели подчеркнуть свои роли

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото:телеграм-канал @vladimirpresnyakov)

Более семи миллионов рублей потратили на вторую свадьбу Владимир Пресняков и Наталья Подольская. На торжестве пары пел Александр Ревва, играл Дмитрий Маликов. А среди гостей были Григорий Лепс, Лариса Долина, Игорь Крутой и Дмитрий Песков. Пара арендовала открытую террасу на берегу залива на Новой Риге.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» объяснила, что пышная свадьба Преснякова и Подольской была для того, чтобы закрыть гештальт.





«У нас в течение жизни появляются намерения, если они в чем-то прерываются, то остаются подавленными и ищут разрешения. Для чего они устроили такую свадьбу? — потому что где-то что-то было не реализовано, не переросло в действие, не было на это времени и возможности, и спустя 20 лет как будто бы появилось желание этому дать жизнь», — сказала она.

«Наши ЗАГСы предлагают провести повторную церемонию спустя время, чтобы немного все сплетни, слухи пригасить и показать всем, что свадьба за семь миллионов в Москве не такая уж и дорогая. Также здесь даже некое перерождение формы партнерства. То есть если сначала Пресняков — прототип отца, когда Наталья искала крепкую, устойчивую фигуру, то сейчас они оба выросли. Наташа уже не девчонка, а взрослая женщина. И у нее тоже поменялась роль. То есть происходит перерождение ролевых моделей, которые хочется закрепить», — пояснила психолог.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото:телеграм-канал @vladimirpresnyakov)

«Свадьба — это процесс ритуальный, он определенным образом подчеркивает нам новый контур семьи. И как свадьба проходит, так складывается и настроение пары: общие традиции, видение мира, ценности. Это потом передается детям через теплые воспоминания», — сказала Кардиакос.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото:телеграм-канал @vladimirpresnyakov)

«Как важно порой вспомнить о том, что мы прошли, и сколько мы вместе. Здесь это как некая определенная точка, показывающая, когда союз начался, даже через трудности, потому что, если мы вспомним, Подольская сначала невольно выступила в роли любовницы. Я думаю, для нее это было неприятно. А торжество подчеркивает, что весь сложный путь пройден не зря, это как бы как реинкарнация чувств, где, оказывается, еще много нежности и незабываемых эмоций», — заключила Анастасия Кардиакос.