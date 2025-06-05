Улетел в Ниццу и пропал без вести: что случилось с бывшим мужем Кати Лель и как она на самом деле жила с ним в браке
Бывший муж певицы Кати Лель, предприниматель Игорь Кузнецов, пропал во Франции при загадочных обстоятельствах. Мужчина исчез во время шторма в Ницце, перестал выходить на связь, и с тех пор о его судьбе ничего не известно. Полиция продолжает поиски, однако результатов пока нет. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Исчезновение на фоне штормаПо словам Кати Лель, Кузнецов проживал у приятеля, чей дом находится на берегу. В день исчезновения он разговаривал по телефону, стоя у воды. В это время бушевал шторм. Разговор прервался внезапно — связь исчезла, и с тех пор никто Кузнецова не видел. Его телефон оказался вне зоны доступа. Местные спасательные службы провели поисковую операцию. Водолазы обследовали дно, однако тело найти не удалось. Поиски продолжаются. Родные предпринимателя находятся в состоянии отчаяния. Несмотря на развод, Катя Лель также выражает обеспокоенность судьбой бывшего мужа.
Отношения с Александром Волковым: давление и бойкотНастоящее имя Кати Лель — Екатерина Чупринина. В 22 года она начала отношения с 46-летним продюсером Александром Волковым. Мужчина был женат, но это не стало препятствием для романа.
«После выступления Саша зашел в гримерную. Он сразу влюбился в меня. Стал ухаживать. Присылал цветы. Он старше на 24 года. Да еще и женат. Именно Саша делал гастроли нашим именитым артистам. Он был большая умница. Целеустремленный человек. Он говорил, что не жил с женой. При этом обманывал меня», — рассказывала Лель в программе «Судьба человека».Он стал продюсером и активно участвовал в становлении её карьеры. Однако их сотрудничество оказалось непростым: контроль, ревность и манипуляции со стороны Волкова довели до разрыва. Певица заявляла, что Волков не желал отпускать её и угрожал разрушить карьеру в случае расставания.
После разрыва продюсер якобы начал препятствовать её выступлениям, последовали судебные иски, а многие телеканалы и радиостанции прекратили сотрудничество с певицей.
«Я ушла от Саши в чем стояла. Он перекрывал мне кислород на сцене. От меня все отвернулись, кроме Николая Баскова и Льва Лещенко», — вспоминала артистка.
Новая глава: знакомство с Игорем КузнецовымРоман с Игорем Кузнецовым начался неожиданно — на концерте Владимира Преснякова. Певица вспоминала, как незнакомый мужчина привлёк её внимание, а затем напрямую предложил стать её «мармеладным».
«Он спрашивает: "Катя, а у вас есть ваш мармеладный?" Меня ошарашил такой смелый вопрос. Говорю: "Нет, а что?" Он мне: "А можно я им буду?" Я вообще обалдела», — делилась Лель.Завязались отношения, последовало предложение руки и сердца, свадьба и рождение дочери Эмилии. Лель называла эти отношения наградой за все испытания, через которые она прошла.
Причины расставания: измены и алкогольОднако спустя годы брак дал трещину. В декабре 2023 года стало известно о расставании пары. Основной причиной разлада стали регулярные измены Кузнецова и его зависимость от алкоголя.
«Когда он был в таком состоянии, терял контроль. И он начинал играть в телефоне с разными женщинами, вечная игра, понимаешь? И ты это слышишь. По ночам ты слышишь. Там уже не было рамок», — пояснила Лель.Она отмечала, что долгое время пыталась закрывать глаза на неверность мужа, но пагубные привычки супруга стерпеть не смогла.
Исчезновение в Ницце и реакция ЛельПосле развода Игорь Кузнецов ушёл из публичной жизни. В апреле 2024 года он уехал в Ниццу, где, предположительно, утонул в море во время шторма. Катя Лель узнала о случившемся от общих знакомых.
«Это ужасно. Просто человек поехал к знакомому по работе на встречу. Он должен был на следующий день уже улетать, но просто исчез. Он жил у этого знакомого, к которому приехал. Там дом на берегу моря, он разговаривал по телефону с другом, и, как говорил друг, просто оборвалась связь. Там был шторм, а он стоял на берегу. Везде развешаны фотографии, водолазы искали», — поделилась артистка.Певица не скрывает, что сильно переживает и надеется, что её бывший супруг жив. Особенно переживает их общая дочь Эмилия.
«Я не хочу даже об этом думать, что исход плохой», — заявила Лель.