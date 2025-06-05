05 июня 2025, 15:42

Катя Лель (фото: Instagram* / katyalelofficial)

Бывший муж певицы Кати Лель, предприниматель Игорь Кузнецов, пропал во Франции при загадочных обстоятельствах. Мужчина исчез во время шторма в Ницце, перестал выходить на связь, и с тех пор о его судьбе ничего не известно. Полиция продолжает поиски, однако результатов пока нет. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».





Содержание Исчезновение на фоне шторма Отношения с Александром Волковым: давление и бойкот Новая глава: знакомство с Игорем Кузнецовым Причины расставания: измены и алкоголь Исчезновение в Ницце и реакция Лель

Исчезновение на фоне шторма

Отношения с Александром Волковым: давление и бойкот

«После выступления Саша зашел в гримерную. Он сразу влюбился в меня. Стал ухаживать. Присылал цветы. Он старше на 24 года. Да еще и женат. Именно Саша делал гастроли нашим именитым артистам. Он был большая умница. Целеустремленный человек. Он говорил, что не жил с женой. При этом обманывал меня», — рассказывала Лель в программе «Судьба человека».

Катя Лель (фото: Instagram* / katyalelofficial)



«Я ушла от Саши в чем стояла. Он перекрывал мне кислород на сцене. От меня все отвернулись, кроме Николая Баскова и Льва Лещенко», — вспоминала артистка.

Новая глава: знакомство с Игорем Кузнецовым

«Он спрашивает: "Катя, а у вас есть ваш мармеладный?" Меня ошарашил такой смелый вопрос. Говорю: "Нет, а что?" Он мне: "А можно я им буду?" Я вообще обалдела», — делилась Лель.

Катя Лель и Игорь Кузнецов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



Причины расставания: измены и алкоголь

«Когда он был в таком состоянии, терял контроль. И он начинал играть в телефоне с разными женщинами, вечная игра, понимаешь? И ты это слышишь. По ночам ты слышишь. Там уже не было рамок», — пояснила Лель.

Исчезновение в Ницце и реакция Лель

«Это ужасно. Просто человек поехал к знакомому по работе на встречу. Он должен был на следующий день уже улетать, но просто исчез. Он жил у этого знакомого, к которому приехал. Там дом на берегу моря, он разговаривал по телефону с другом, и, как говорил друг, просто оборвалась связь. Там был шторм, а он стоял на берегу. Везде развешаны фотографии, водолазы искали», — поделилась артистка.

«Я не хочу даже об этом думать, что исход плохой», — заявила Лель.