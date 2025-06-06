Регина Тодоренко больше не скрывает третью беременность – видео
Телеведущая Регина Тодоренко всё-таки беременна. Об этом пишет Telegram-канал PEOPLETALK.
Напомним, что ещё в конце апреля певица Валерия на вечеринке в честь окончания шестого сезона шоу «Маска» проговорилась о скором пополнении в семье Влада Топалова. Она заявила, что Тодоренко ждёт третьего ребёнка.
Телеведущая официально не объявляла о своём положении, но кадры, снятые во время вечеринки Владимира Преснякова и Натальи Подольской говорят сами за себя. На них Тодоренко предстала в белом облегающем платье, подчеркнувшем живот. Очевидно, что звезда уже на внушительном сроке.
Это будет третий ребёнок Регины Тодоренко и Влада Топалова. Пара уже воспитывает двоих сыновей: 5-летнего Михаила и 2-летнего Мирослава.
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