Стало известно, во сколько Владимиру Преснякову и Наталье Подольской обошлась вторая свадьба со звёздными гостями

06 июня 2025, 16:30

Пресняков и Подольская потратили более семи миллионов рублей на вторую свадьбу

Владимир Пресняков и Наталья Подольская (фото: Telegram @natpodolskaya)

Владимир Пресняков и Наталья Подольская потратили на вторую свадьбу более семи миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.