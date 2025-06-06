Стало известно, во сколько Владимиру Преснякову и Наталье Подольской обошлась вторая свадьба со звёздными гостями
Владимир Пресняков и Наталья Подольская потратили на вторую свадьбу более семи миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на годовщине со дня знакомства пары выступили Александр Ревва и Дмитрий Маликов, а в числе гостей были Григорий Лепс, Лариса Долина, Игорь Крутой, Дмитрий Песков, Пелагея, Полина Гагарина, Иосиф Пригожин, Мари Краймбрери, Сосо Павлиашвили, Регина Тодоренко и многие другие знаменитости. В общей сложности мероприятие посетили 130 гостей.
Вечеринка прошла в элитном Soho Country Club на подмосковной Новой Риге. Пара арендовала открытую террасу на берегу залива. Аренда и депозит на гостей обошлись в два миллиона рублей. Также супруги потратились на роскошный стол, украшенный живыми цветами. Гостям были предложены блюда европейской, паназиатской и авторской кухни.
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