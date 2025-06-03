Психолог раскрыла, по какой причине Алексей Воробьев скрывал свой брак

03 июня 2025, 17:48

Психолог Кардиакос: Воробьев скрывал свои отношения, пытаясь их защитить

Алексей Воробьев (Фото: телеграм-канал @alexsparrow_official)

В социальном пространстве обсуждают новый статус певца Алексея Воробьева, который недавно раскрыл, что находится в браке. Избранницей артиста стала 36-летняя оперная певица Аида Гарифуллина. Но почему завидный холостяк скрывал свои отношения и так резко решил о них сказать?





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» предположила, что Алексей Воробьев тайно женился, придерживаясь защитной стратегии.





«Возможно, он побоялся осуждения и проникновения в эту тему кого-либо еще, потому что у таких амбициозных и нарциссичных людей хрупкое эго, и они уязвимы, когда на них рушится волна хейта или будет слишком много различных подколов. У него может быть включена психосоматика, потому что его супруга — самостоятельная достойная личность, а не машина (как он называл женщин в некоторых интервью). В обществе могли возникнуть обсуждения, а ровня ли он ей — именно поэтому брак мог скрываться, как и рождение детей в будущем, как и общие чувства, потому что это все хочется охранять», — объяснила психолог.

Алексей Воробьев (Фото: телеграм-канал @alexsparrow_official)

«Когда дети занимаются одинаковыми увлечениями, у них так или иначе будет воспитываться конкуренция. Основной вопрос: здоровая это конкуренция или на грани борьбы. К тому уже Воробьев — бывший спортсмен, что развило в нем качества достигатора. Он дождался, когда союз будет закреплен государством», — добавила психолог.

Алексей Воробьев (Фото: телеграм-канал @alexsparrow_official)

«Особенно, если были какие-то трудности, конфликты с отцом, то у мальчика может быть резкое стремление побеждать, завоевывать, стать сильнее отца и защитить мать. Это подсознательное желание быть сильнее и не испытывать страха на уровне своей безопасности. И это желание защитить, возможно, он проживал в отношениях, потому не хотел выносить на публику», — объяснила специалист.