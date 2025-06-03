Раскрыт многомиллионный гонорар Кадышевой за стадионный концерт в Москве
Народная артистка РФ Надежда Кадышева, известная по хитам 90-х и 2000-х обрела вторую волну популярности и готова собрать стадион. Мероприятие намечено на 20 июня 2026 года с уже обозначенными ценами. Оно может стать одним из самых масштабных выступлений в её карьере, а выручка будет зависеть от количества проданных билетов.
Певица Надежда Кадышева остается на волне популярности не один десяток лет, но новую известность ей неожиданно принес TikTok, где молодежь снимает видео под её песни. Так, Кадышева готова сделать аншлаговый концерт в «Лужниках», вмещающий до 81 000 зрителей.
Мероприятие назначено на лето следующего года, а билеты уже появились в продаже. Если певица сможет собрать стадион полностью, то организаторы получат более 680 миллионов рублей.
Подробно узнать о жизни певицы можно в нашем материале.
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