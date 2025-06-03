Раскрыт многомиллионный гонорар Кадышевой за стадионный концерт в Москве

03 июня 2025, 14:51

Кадышева заработает на сольном концерте больше полумиллиарда рублей

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка РФ Надежда Кадышева, известная по хитам 90-х и 2000-х обрела вторую волну популярности и готова собрать стадион. Мероприятие намечено на 20 июня 2026 года с уже обозначенными ценами. Оно может стать одним из самых масштабных выступлений в её карьере, а выручка будет зависеть от количества проданных билетов.