«Ближе к аварийному выходу в салоне»: почему Волочкова летает экономом
Волочкова летает экономом, потому что не видит смысла переплачивать
Балерина Анастасия Волочкова летает в эконом-классе при том, что может позволить себе бизнес. Мотивы такого решения звезды выяснила Общественная Служба Новостей.
«Я человек простой: могу выбрать отель с пятью звездами, но полететь к месту назначения в экономе. Абсолютно не вижу никакой нужды в том, чтобы переплачивать за то, что ты будешь чуть ближе к аварийному выходу в салоне», — рассказала собеседница.
Она отметила, что знает нескольких звезд отечественного шоубиза, которые летают с простыми людьми. Более того, по мнению Волочковой, только поистине народные любимцы могут себе это позволить. Женщину умиляет, когда у нее просят автограф, фотографируются с ней, узнают и делают комплименты. Королева шпагата, по ее словам, предпочитает эконом-класс даже во время путешествия с друзьями.
*Запрещен в РФ