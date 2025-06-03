«Ближе к аварийному выходу в салоне»: почему Волочкова летает экономом

03 июня 2025, 16:52

Волочкова летает экономом, потому что не видит смысла переплачивать

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова летает в эконом-классе при том, что может позволить себе бизнес. Мотивы такого решения звезды выяснила Общественная Служба Новостей.







«Я человек простой: могу выбрать отель с пятью звездами, но полететь к месту назначения в экономе. Абсолютно не вижу никакой нужды в том, чтобы переплачивать за то, что ты будешь чуть ближе к аварийному выходу в салоне», — рассказала собеседница.