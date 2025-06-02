Рассекретивший свадьбу Алексей Воробьев показал обручальное кольцо
Недавно певец Алексей Воробьев официально подтвердил, что женат. Избранницей артиста стала 36-летняя оперная певица Аида Гарифуллина. По данным Super, пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе в апреле.
Теперь весь Интернет обсуждает новый статус исполнителя хита «Сумасшедшая». Недавно Алексей публично признался, что находится в браке. Он стал соведущим журналистки Ксении Собчак на мероприятии по случаю дней рождения музыкального продюсера Эда Барка и пиарщицы Марины Ермошкиной. Воробьев сделал комплимент виновнице торжества, добавив, что женат, поэтому не может сильно ее нахваливать.
Однако Собчак захотела большего. В своем личном блоге она попросила Воробьева продемонстрировать обручальное кольцо. В ответ певец призвал Ксению показать браслет. Затем исполнитель начал вспоминать, как они с журналисткой вели мероприятие. Воробьев показал забавную сценку и спародировал Собчак.
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