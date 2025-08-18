Психолог раскрыла почему Яна Кошкина на самом деле вернулась к молодому мужу после слов о разводе

18 августа 2025, 18:54

Психолог Кардиакос: у Кошкиной истероидный тип, поэтому она вернулась к мужу

Яна Кошкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Яна Кошкина вернулась к молодому мужу, с которым развелась всего два месяца назад. Тогда звезда уверяла, что их расставание прошло мирно и без скандалов. Однако, по словам знакомых пары, влюбленные не смогли долго жить друг без друга и решили дать отношениям второй шанс. Черкасов младше Кошкиной на семь лет.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что у Яны Кошкиной — демонстративный и стероидный тип личности, оттого она постоянно подчеркивает свою сексуальность и привлекательность.





«Такие женщины не обязательно будут иметь много партнеров, потому что демонстрация и реальное присутствие гиперсексуальных подтекстов — это разное. То есть одно дело — показывать, другое дело — иметь. У Яны было достаточно активное спортивное детство. Она стала мастером спорта, но ей было очень тяжело в постоянных тренировках и критике, где нужно было быть худее и худее. Постоянное добивание и критика зачастую формируют истероидных личностей, которые своей внешностью доказывают хорошесть», — объяснила эксперт.

«Это когда сложно удерживаться в одних отношениях, но в то же время они необходимы. Она говорит, что личная жизнь под секретом, но со всеми фотографируется. Для нее рядом находящийся человек — это как бы про безопасность», — сказала специалист.

«Им нужно сначала с кем-то расстаться — пережить детский опыт, и тогда следующие отношения будут более крепкими. К тому же Яна выбирает партнеров младше себя, то есть более безопасную фигуру. Мы не можем сказать, будут эти отношения крепкими или нет, но если такой человек встречает того, кто полностью его понимает, это становится невероятно ценным, и с ним можно долгое время быть вместе», — заключила Кардиакос.