«Выполняет все хотелки»: Яна Кошкина сошлась с бывшим мужем спустя два месяца после развода

15 августа 2025, 11:20

Яна Кошкина сошлась с бывшим мужем спустя два месяца после развода

Яна Кошкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Еще в июне стало известно о разводе телеведущей Яны Кошкиной с бизнесменом Анатолием Черкасовым. Пара прожила в браке чуть больше года, и причины разрыва так и остаются неизвестными. Это уже не важно, ведь появилась информация о том, что Яна и Анатолий снова сошлись.





О разрыве отношений с супругом Яна рассказала в соцсетях 3 июня. В тот день пара получила официальный развод. Как тогда заявляла Кошкина, это было осознанным и абсолютно верным решением.





«Опережая распространенные вопросы, скажу так: никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем. В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни, и я знаю, что это решение абсолютно верное», — цитирует Кошкину Starhit.

«Что вам сделала эта девочка?»: Раскрыты шокирующие подробности, касающиеся поступка Аллы Пугачёвой

«В любом случае Яна же и стала инициатором их воссоединения. Она очень вспыльчивая, эмоциональная, наверно, поэтому и ревнует его к каждому столбу. При этом властная, крутит парнем как хочет. А Толя попал под ее чары, выполняет все хотелки. Даже на своей страничке в соцсети недавно удалил все фотографии, оставил одну — с любимой женой. Не трудно догадаться, по чьей просьбе»», — рассказали источники издания.