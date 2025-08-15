«Выполняет все хотелки»: Яна Кошкина сошлась с бывшим мужем спустя два месяца после развода
Яна Кошкина сошлась с бывшим мужем спустя два месяца после развода
Еще в июне стало известно о разводе телеведущей Яны Кошкиной с бизнесменом Анатолием Черкасовым. Пара прожила в браке чуть больше года, и причины разрыва так и остаются неизвестными. Это уже не важно, ведь появилась информация о том, что Яна и Анатолий снова сошлись.
О разрыве отношений с супругом Яна рассказала в соцсетях 3 июня. В тот день пара получила официальный развод. Как тогда заявляла Кошкина, это было осознанным и абсолютно верным решением.
«Опережая распространенные вопросы, скажу так: никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем. В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни, и я знаю, что это решение абсолютно верное», — цитирует Кошкину Starhit.
Видимо, решение стало не настолько осознанным, насколько о нем заявляла Яна. Как стало известно, прошло менее двух месяцев после развода, а пара снова сошлась. Анонимные собеседники издания и знакомые бизнесмена отметили, что воссоединение случилось по инициативе Кошкиной. Саму звезду источники назвали вспыльчивой, эмоциональной и властной. К тому же Анатолий не способен устоять перед чарами Яны и выполняет все ее желания.
«В любом случае Яна же и стала инициатором их воссоединения. Она очень вспыльчивая, эмоциональная, наверно, поэтому и ревнует его к каждому столбу. При этом властная, крутит парнем как хочет. А Толя попал под ее чары, выполняет все хотелки. Даже на своей страничке в соцсети недавно удалил все фотографии, оставил одну — с любимой женой. Не трудно догадаться, по чьей просьбе»», — рассказали источники издания.
Напомним, что брак с Анатолием стал первым для 35-летней ведущей. При этом сам бизнесмен уже был женат до свадьбы с Яной.