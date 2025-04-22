Яне Кошкиной — 35 лет: Романы с женатыми, тайная свадьба и несерьезные роли гламурной красотки. Как сейчас живет актриса?

Яна Кошкина (фото: Instagram* @ yana_koshkina_official)
Сегодня, 22 апреля, свой день рождения празднует известная актриса и телеведущая Яна Кошкина. Ей исполняется 35 лет. Заметная брюнетка, по мнению журнала MAXIM, является главным секс-символом Первого канала. Однако за ее выдающимися данными скрывается довольно сильная женская натура. Подробнее в материале «Радио 1».
Детство актрисы
Яна Кошкина родилась 22 апреля в городе Санкт-Петербург. С детства Яна была увлечена спортом и искусством. В четыре года она начала заниматься художественной гимнастикой и впоследствии получила звание мастера спорта. Также она какое-то время занималась синхронным плаванием и посещала театральный кружок.
Яна рано попала в кино, ее дебют случился в сериале «ОБЖ», где она сыграла шестиклассницу. Девочке на момент начала съемок было 10 лет. Сериал выходил на экраны с 2000 по 2005 годы.
После окончания школы Яна Кошкина поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и параллельно начала подрабатывать в модельном бизнесе.
Работа в кино
Яна Кошкина (фото: Instagram* @ yana_koshkina_official)
В 2011 году после получения актерского диплома Яна отправилась покорять столицу. Началось активное участие в кастигах и поиски себя.
«Естественно, никто меня здесь не ждал. Москва "приняла" далеко не сразу. Особенно непростым был первый год после переезда. Ежедневное обивание порогов киностудий, чтобы отдать свои фотографии, а в ответ — на каждой двери табличка "Фото не принимаем"», — вспоминала артистка в одном из интервью.
Однако попытки заявить о себе не остались не замечены. В скором времени Кошкина начала сниматься в таких проектах, как «Слово женщине», «Дорожный патруль» и «Улицы разбитых фонарей».
Широкую популярность ей принесла роль Снежаны в комедийном сериале «ЧОП», где она сыграла сотрудницу спа-салона по имени Снежана Кошкина. После 2016 года Яна появилась в кадре с успешными актерами Павлом Прилучным в «Любовь с ограничениями» и Павлом Деревянко в «Домашнем аресте».
В 2018 году на экраны вышел российский фильм «Я худею», в котором Яна принимала участие. Картина стала лидером по сборам в прокате, собрав более 650 миллионов рублей. Сейчас фильмография Яны Кошкиной насчитывает более 65 работ.
Театр
Яна Кошкина (фото: Instagram* @ yana_koshkina_official)
Роли Кошкиной в кино зачастую сделаны с акцентом на ее яркую внешность. Актриса же еще со времен обучения в театральном мечтала о серьезных ролях на сцене. В 2021 году Яна стала на шаг ближе к мечте и сыграла в Театре на Малой Бронной в спектакле Константина Богомолова «Бесы Достоевского».
Спустя время актриса приступила к работе еще над одной театральной постановкой по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота». По словам Кошкиной, она мечтает воплотить на сцене образ Настасьи Филипповны из романа Достоевского «Идиот». Актриса уверена, что эта роль поможет ей раскрыть свой творческий потенциал и продемонстрировать новые грани своего таланта.
Личная жизнь
Яна Кошкина и Анатолий Черкасов (фото: Instagram* @ yana_koshkina_official)
Яна Кошкина не любит распространяться о своих любовных делах. В разное время ей приписывали романы с женатыми Гариком Мартиросяном и Харламовым, продюсером Игорем Крутым и Павлом Деревянко, Семёном Слепаковым**, однако ни одна из сплетен не нашла подтверждения. Жена Мартиросяна даже смогла обсмеять в сети эти слухи.
«Она красивая, харизматичная, яркая и обаятельная, да и я как раз люблю брюнетов! Я тоже, как и Гарик, видела Яну пару раз на съемках Comedy Club, я тоже никогда с Яной не общалась, поэтому имею полное право тоже быть ее любовницей на аккаунтах желтой прессы», — пошутила Жанна Мартиросян.
Разговоры об амурных делах Кошкиной поутихли поле появления в сети информации об ее свадьбе в ноябре 2023 года. Актриса долго держала в секрете имя избранника, но журналистам все же удалось раскрыть имя счастливчика. Им оказался бизнесмен Анатолий Черкасов.
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Как сейчас живет актриса?
Яна Кошкина (фото: Instagram* @ yana_koshkina_official)
Кроме актерской работы, Яна регулярно участвует в популярных телепроектах, таких как «МаксимМаксим», «Кто хочет стать миллионером?», «Модный приговор», «Лучше всех», «Контрольная закупка», «Однажды в России», «Жара» и других популярных телешоу.
В свободное время Яна не забывает о своём увлечении художественной гимнастикой. Кроме того, она регулярно посещает спортивный зал, чтобы поддерживать свою фигуру в идеальном состоянии.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
** признан в России иноагентом
Елена Генералова