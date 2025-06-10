10 июня 2025, 14:11

Сергей Урсуляк (Фото: скриншот т/п «Моя история. Сергей Урсуляк» ТК ОТР)

Сегодня, 10 июня, свой день рождения празднует выдающийся кинорежиссёр Сергей Урсуляк. Ему исполняется 67 лет. Путь в искусство начался для него с актёрской деятельности, но истинную известность он получил как режиссёр, создав знаковые картины «Ликвидация», «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон». В личной жизни успех также пришел не сразу: настоящую любовь он встретил уже будучи женатым. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография режиссера Фильмы и награды Личная жизнь Сергей Урсуляк сейчас



Биография режиссера

Фильмы и награды

Сергей Урсуляк (Фото: скриншот т/п «Моя история. Сергей Урсуляк» ТК ОТР)



Личная жизнь

Сергей Урсуляк и Лика Нифонтова (Фото: скриншот т/п «Моя история. Сергей Урсуляк» ТК ОТР)



«Мы разрушили две семьи. Но Сашеньку, дочку Сергея, очень люблю. Многие до сих пор почему-то думают, что я — ее мама. Александра — абсолютный и полноправный член нашей семьи. Я ее знаю с трех лет и никогда даже не думала, чтобы лишать ребенка отца. Тем более такого замечательного. Никогда не пыталась занять чье-то место, это глупо», — цитирует Лику Нифонтову издание starhit.ru.

Муж ушел к Лике Нифонтовой, а дочь стала знаменитой актрисой: почему мать Александры Урсуляк отодвинула карьеру на второй план?

Сергей Урсуляк сейчас