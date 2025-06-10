«Мы разрушили две семьи»: Брак без любви и роман с женой однокурсника. Как сейчас живет режиссер Сергей Урсуляк?
Сегодня, 10 июня, свой день рождения празднует выдающийся кинорежиссёр Сергей Урсуляк. Ему исполняется 67 лет. Путь в искусство начался для него с актёрской деятельности, но истинную известность он получил как режиссёр, создав знаковые картины «Ликвидация», «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон». В личной жизни успех также пришел не сразу: настоящую любовь он встретил уже будучи женатым. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография режиссераСергей Урсуляк родился 10 июня 1958 года в Петропавловске-Камчатском в семье военного моряка и учительницы. Детство мальчик провёл в Магадане, куда перевели отца — капитана II ранга. Частые переезды семьи компенсировались богатым внутренним миром — Сергей с детства увлекался чтением, особенно исторической и приключенческой литературой.
Любовь к искусству Сергею привили мать и бабушка, жившая под Москвой. Проводя у неё летние каникулы, будущий режиссёр регулярно посещал театры и филармонию. Это определило его профессиональный выбор — после школы он с первой попытки поступил в Театральное училище им. Щукина, где в 1979 году успешно окончил актёрское отделение.
Карьера Сергея Урсуляка началась в театре «Сатирикон», куда он был принят сразу после окончания вуза. Впоследствии он решил сменить актёрскую деятельность на режиссёрскую и дважды пробовал поступить на режиссёрский факультет ВГИКа, но безуспешно.
Однако на третий год он всё же поступил на Высшие курсы режиссёров и сценаристов и в 1993 году громко заявил о себе в новой роли, выпустив дебютный фильм «Русский регтайм», получивший в том же году премию «Кинотавра».
Фильмы и награды
Сергей Урсуляк — один из самых титулованных российских режиссеров, чьи работы отмечены престижными премиями в области кино и телевидения. Его фильмы, основанные на классической и современной литературе, стали эталоном качества в отечественном кинематографе.
Картины «Ликвидация», «Исаев», «Тихий Дон» были отмечены премией «Золотой орёл», а также вошли в золотой фонд российского кино. Дважды Урсуляк получал специальные призы премии «Ника» — в 2008 и 2013 годах за телевизионные фильмы «Ликвидация» и «Жизнь и судьба».
В 2018 году Министерство культуры РФ наградило его нагрудным знаком «За вклад в российскую культуру». Международное признание пришло к режиссеру в 2024 году, когда Урсуляк получил приз за вклад в мировой кинематограф на Московском международном кинофестивале и Царскосельскую художественную премию. Его фильмы, сочетающие глубину литературной основы с визуальной мощью, стали классикой российского кино и эталоном телевизионного качества.
Личная жизнь
Сергей Урсуляк был женат дважды. Первой супругой режиссёра стала актриса Галина Надирли. В этом союзе в 1983 году родилась дочь Александра, но это не сделало супругов ближе.
Вскоре Сергей познакомится с актрисой Ликой Нифонтовой в театре «Сатирикон» и познает настоящую любовь, глубокое окрыляющее чувство. Несмотря на то, что Нифонтова была замужем за однокурсником Урсуляка Юрием, между ними вспыхнули сильные чувства.
После трудного периода раздумий в 1986 году пара официально зарегистрировала отношения, сделав это скромно, без торжеств. Этот союз стал для обоих творческих людей главным в жизни, хотя и дался нелегко. Урсуляку пришлось пережить сложный разговор с дочерью о распаде первой семьи и постараться сохранить хорошие отношения с бывшей супругой и однокурсником.
Спустя время всё стало на свои места, вторая жена нашла общий язык с его дочкой, а в 1989 году у Сергея Урсуляка и Лики Нифонтовой появится совместный ребенок — дочка Дарья.
«Мы разрушили две семьи. Но Сашеньку, дочку Сергея, очень люблю. Многие до сих пор почему-то думают, что я — ее мама. Александра — абсолютный и полноправный член нашей семьи. Я ее знаю с трех лет и никогда даже не думала, чтобы лишать ребенка отца. Тем более такого замечательного. Никогда не пыталась занять чье-то место, это глупо», — цитирует Лику Нифонтову издание starhit.ru.
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Сергей Урсуляк сейчас
Сергей Урсуляк не только состоялся как выдающийся режиссер, но и создал крепкую творческую династию. Его дочери от разных браков – Александра и Дарья – продолжили актерскую традицию семьи. Старшая дочь Александра, выпускница Школы-студии МХАТ (2003), уже более двадцати лет служит в театре им. Пушкина. Младшая, Дарья, окончила Щукинское училище в 2014 году и с 2013 года играет в легендарном «Сатириконе», где когда-то начинал карьеру ее отец.
Несмотря на солидный возраст, 67-летний Урсуляк остается востребованным режиссером. В 2025 году в производстве находится его новый фильм «Ничего не бойся, я с тобой», а на 2027 год запланирована грандиозная экранизация «Войны и мира» – проект, который станет новой вершиной в его карьере.
Сам режиссер называет себя счастливым человеком: ему удалось сохранить любовь с женой Ликой Нифонтовой, воспитать талантливых детей и реализоваться в профессии.