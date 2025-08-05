Психотерапевт рассказала, что ждет Полину Диброву в отношениях с Романом Товстиком

05 августа 2025, 17:51

Психотерапевт Смолярчук: Диброву в отношениях с Товстиком ждут горькие ягоды

Семья Дибровых (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Развод 65-летнего Диброва с молодой женой Полиной стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Пара была в браке 16 лет и воспитывала троих детей, но стало известно о том, что Полина изменила мужу с бизнесменом Романом, который также женат и имеет шестерых детей.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что неожиданная жертва этого «квадроскандала» — Полина.





«Она, выкормленная и интегрированная в столичный бомонд заботливым мужем, нахватавшая первичные правила этикета, дала ход своей отложенной бесшабашной юности. Влюбиться и потерять голову в ее случае — это органично. А Дибров — умен и прозорлив, знал все наперед, но он хотел доказать всем, что сломает матрицу и воспитает божье создание с хрустальным стаканом на смертном одре», — пояснила она.

«Дети в семье Романа Товстика, как стало понятно, рождались от неосторожного движения, а не от семейной выверенной программы. Шантаж детьми, бесспорно, рабочий механизм. Но, дети имеют свойства вырастать и разрушать пару изнутри. Когда мама покидает многодетную семью надолго, семья сначала в стрессе, а потом привыкает. А тут заботливая Полина — идеальные предпосылки для ротации людей», — сказала она.

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/ Антон Денисов)

«Тяготилась старым дедом с рокерскими древними гитарными запилами — это были цветы жизни. А вот Дмитрия Диброва, свободного и богатого, ждут новые точки роста. Он скоро вернется к своей публике с фонтаном креатива. Кто кого здесь бросил? — никто и никого. Это органическая перестановка фигур», — заключила Смолярчук.