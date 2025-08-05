«Инсульт или приступ»: что может случиться с Дибровым после измены жены

05 августа 2025, 11:59

Калашникова боится, что Диброва на фоне развода может ударить инсульт

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Состояние Дмитрия Диброва вызывает беспокойство у его близких после скандала с изменой его жены. Анна Калашникова, общаясь с изданием The Voice, выразила опасения, что телеведущий может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, такими как инсульт или приступ.





Развод 65-летнего Диброва с молодой супругой стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Пара была в браке 16 лет и воспитывала троих детей, но стало известно о том, что Полина Диброва изменила мужу с бизнесменом Романом, который также женат и имеет шестерых детей. Калашникова, которая была знакома с семьей, отметила, что совсем недавно видела их счастливыми вместе и была шокирована произошедшим.





«Мне очень жаль Дмитрия, я не могу представить, как ему сейчас тяжело. Он полностью закрылся и не выходит на связь», — говорит Калашникова.

