«Инсульт или приступ»: что может случиться с Дибровым после измены жены
Калашникова боится, что Диброва на фоне развода может ударить инсульт
Состояние Дмитрия Диброва вызывает беспокойство у его близких после скандала с изменой его жены. Анна Калашникова, общаясь с изданием The Voice, выразила опасения, что телеведущий может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, такими как инсульт или приступ.
Развод 65-летнего Диброва с молодой супругой стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Пара была в браке 16 лет и воспитывала троих детей, но стало известно о том, что Полина Диброва изменила мужу с бизнесменом Романом, который также женат и имеет шестерых детей. Калашникова, которая была знакома с семьей, отметила, что совсем недавно видела их счастливыми вместе и была шокирована произошедшим.
«Мне очень жаль Дмитрия, я не могу представить, как ему сейчас тяжело. Он полностью закрылся и не выходит на связь», — говорит Калашникова.Артистка подчеркнула, что телеведущему нужна поддержка в это непростое время. Калашникова также поделилась своим опытом, когда подруга увела любимого человека, и поддержала жену Романа, Елену. По её мнению, Полина могла решиться на измену из-за финансовых трудностей Диброва
Калашникова добавила, что сейчас Полина должна осознать свою ошибку и попытаться исправить ситуацию, а жене Романа стоит оказать финансовую помощь — например, обеспечить жильем для детей.