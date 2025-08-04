Стало известно, почему жена Диброва ушла от него к другому пожилому бизнесмену

04 августа 2025, 13:53

Психолог Кардиакос: жена Диброва ушла от него, потому что встала на ноги

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Вокруг разлада в семье Дмитрия и Полины Дибровых ходит множество слухов и споров. Есть мнение, что Полина ушла к 50-летнему миллиардеру Роману Товстику.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что у Диброва всегда была потребность в женском восхищении и семейности.





«У него было 4 брака, и первые партнерши ушли из-за того, что он был про карьеру, а они были про семью. То есть ему была необходима условно принимающая жена, которая дает восхищение, вдохновение, а он работает», — сказала она.

«Они знакомятся с Полиной. Время идет, разница большая, Полина взрослеет. Их брак тоже становится взрослым. Полину воспитывал отчим, поэтому она компенсировала отцовское отношение — зрелое, заботливое, настоящее. Дальше Полина рожает детей, сама становится зрелой личностью, а вот Дибров становится пожилым», — объяснила Кардиакос.

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)



«Тогда происходит переоценка ценностей. И микроинсульт Диброва, который случился 5 лет назад, тоже внес зернышки сомнений, ведь на плечи Полины ложится не только воспитание детей, но и уход за мужем. Это все могло повлиять на пересмотр отношения. Более того, Диброву всегда было важно женское внимание — это будто помогает ему жить. И эта нарочитая моложавость будет зачастую сопровождать флиртом», — поделилась психолог.

«У нее появляется свое детище, благодаря которому ее узнают, появляется возможность себя обеспечивать. У нее появляется понимание, как она хочет жить. Все эти факторы сходятся, и вокруг человек тоже начинает смотреть иначе», — заключила специалист.