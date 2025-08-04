Стало известно, почему жена Диброва ушла от него к другому пожилому бизнесмену
Психолог Кардиакос: жена Диброва ушла от него, потому что встала на ноги
Вокруг разлада в семье Дмитрия и Полины Дибровых ходит множество слухов и споров. Есть мнение, что Полина ушла к 50-летнему миллиардеру Роману Товстику.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что у Диброва всегда была потребность в женском восхищении и семейности.
«У него было 4 брака, и первые партнерши ушли из-за того, что он был про карьеру, а они были про семью. То есть ему была необходима условно принимающая жена, которая дает восхищение, вдохновение, а он работает», — сказала она.
Его идеальный образ — юная девушка, начинающая жить, которая восхищается взрослым бизнесменом и становится его музой.
«Они знакомятся с Полиной. Время идет, разница большая, Полина взрослеет. Их брак тоже становится взрослым. Полину воспитывал отчим, поэтому она компенсировала отцовское отношение — зрелое, заботливое, настоящее. Дальше Полина рожает детей, сама становится зрелой личностью, а вот Дибров становится пожилым», — объяснила Кардиакос.
По ее словам, Полина достигла возраста пересмотра жизни, кризиса середины жизни, когда задумываешься, туда ли идешь.
«Тогда происходит переоценка ценностей. И микроинсульт Диброва, который случился 5 лет назад, тоже внес зернышки сомнений, ведь на плечи Полины ложится не только воспитание детей, но и уход за мужем. Это все могло повлиять на пересмотр отношения. Более того, Диброву всегда было важно женское внимание — это будто помогает ему жить. И эта нарочитая моложавость будет зачастую сопровождать флиртом», — поделилась психолог.
Анастасия уточнила, что за время брака Полина становится финансово устойчивой, что для женщины важно, и зарабатывает собственную репутацию.
«У нее появляется свое детище, благодаря которому ее узнают, появляется возможность себя обеспечивать. У нее появляется понимание, как она хочет жить. Все эти факторы сходятся, и вокруг человек тоже начинает смотреть иначе», — заключила специалист.