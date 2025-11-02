Пугачева и Галкин* переезжают в Болгарию: местные жители возмущены. На какие средства сбежавшая семья приобретает очередную недвижимость?

02 ноября 2025, 13:45

Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)

Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* готовятся переехать в Болгарию. После отъезда из РФ в 2022 году пара сначала устроилась в Израиле. При этом после эскалации конфликта с Палестиной супруги временно переехали на Кипр. Теперь же они хотят отправиться в Болгарию – на родину бывшего мужа Примадонны Филиппа Киркорова. О причинах переезда, стоимости роскошной виллы и реакции местных жителей на звездную чету — в материале «Радио 1».





Содержание Почему Пугачева и Галкин* решили переехать в Болгарию Реакция жителей Болгарии на переезд Пугачевой и Галкина* На какие деньги Пугачева и Галкин* купили недвижимость в Болгарии

Почему Пугачева и Галкин* решили переехать в Болгарию

«Болгария недавно полностью вошла в Шенгенскую зону. С болгарским паспортом легче пересекать границу. Думаю, Алла Пугачева и Максим Галкин* решили там окончательно осесть. Они постоянно куда-то переезжают. Навряд ли артисты собираются возвращаться в Россию, хотя здесь у них есть дом. Пугачева обиделась на страну и дала прощальное интервью. Не думаю, что она приобрела недвижимость на свои деньги. Скорее всего, иноагент заработал», — пояснил Манукян.

Реакция жителей Болгарии на переезд Пугачевой и Галкина*

«Только ее здесь не хватало. Мало было украинцев – притащилась эта»;

«Почему именно к нашей стране эта большая старая пиявка решила присосаться?» — недоумевают местные жители.

На какие деньги Пугачева и Галкин* купили недвижимость в Болгарии