Пугачева и Галкин* переезжают в Болгарию: местные жители возмущены. На какие средства сбежавшая семья приобретает очередную недвижимость?
Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* готовятся переехать в Болгарию. После отъезда из РФ в 2022 году пара сначала устроилась в Израиле. При этом после эскалации конфликта с Палестиной супруги временно переехали на Кипр. Теперь же они хотят отправиться в Болгарию – на родину бывшего мужа Примадонны Филиппа Киркорова. О причинах переезда, стоимости роскошной виллы и реакции местных жителей на звездную чету — в материале «Радио 1».
Почему Пугачева и Галкин* решили переехать в Болгарию
По информации болгарских СМИ, Алла Пугачева приобрела роскошную виллу через посредников. Стоимость сделки составила 500 тысяч евро. Вилла находится в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплаты. Этот район отличается высоким уровнем изоляции, частным доступом и круглосуточным видеонаблюдением. Комплекс включает 45 домов, из которых 20 уже практически готовы, но строительство продолжается. Площадь виллы — около 230 м², а размер двора — 220 м². Дорога до столицы занимает всего десять минут на автомобиле. Высокий забор обеспечивает дополнительную приватность и защищает от посторонних глаз. Семья выбрала дом по проекту, не видя его вживую.
Примечательно, что это не единственная недвижимость певицы в стране. У неё уже есть дача под Варной.
Многие задаются вопросом: почему было принято такое решение? Возможно, семья решила обосноваться ближе к России? Блогер и общественник Вадим Манукян в разговоре с «Абзацем» прокомментировал эту новость.
«Болгария недавно полностью вошла в Шенгенскую зону. С болгарским паспортом легче пересекать границу. Думаю, Алла Пугачева и Максим Галкин* решили там окончательно осесть. Они постоянно куда-то переезжают. Навряд ли артисты собираются возвращаться в Россию, хотя здесь у них есть дом. Пугачева обиделась на страну и дала прощальное интервью. Не думаю, что она приобрела недвижимость на свои деньги. Скорее всего, иноагент заработал», — пояснил Манукян.
Он подчеркнул, что уехавшие артисты инвестируют средства за рубежом. Манукян предполагает, что Галкин* может приобрести дом и в Австралии, если сочтет сделку выгодной.
Известно, что семья пока не планирует переезд в новое жилье до марта следующего года и будет продолжать жить на Кипре. Помимо Болгарии и России, у Пугачевой и Галкина* есть недвижимость в Израиле и США.
Реакция жителей Болгарии на переезд Пугачевой и Галкина*
Болгарские журналисты активно пытаются узнать больше о новом жилье звездной пары. Слухи о покупке дома в этом районе в Софии ходили уже давно, и теперь они подтвердились.
Хотя местные СМИ пытаются представить это событие в положительном свете, жители страны отреагировали на новость без особого энтузиазма. Комментарии в интернете показывают, что многие люди недовольны такими гостями.
«Только ее здесь не хватало. Мало было украинцев – притащилась эта»;
«Почему именно к нашей стране эта большая старая пиявка решила присосаться?» — недоумевают местные жители.
Многие ожидали, что Пугачева выберет США в качестве своего «последнего пристанища», поскольку там живет ее дочь Кристина Орбакайте. Однако вопрос остается открытым. Возможно, Болгария была лишь «отвлекающим маневром», чтобы незаметно отправиться в другое место.
На какие деньги Пугачева и Галкин* купили недвижимость в Болгарии
После того как звезды покинули Россию, Галкин* активно начал зарабатывать, давая концерты по всей Европе. Однако его выступления оказались невостребованными. Основной причиной стало то, что шутки юмориста, основанные на антироссийских настроениях, не вызывали смеха у аудитории. В результате концерты Галкина* начали отменять один за другим.
За свои русофобские высказывания шоумен сталкивается с серьезными финансовыми потерями. Например, в прошлом году власти Арабских Эмиратов оштрафовали его на 100 тысяч дирхам (около двух с половиной миллионов рублей) за использование нацистского лозунга.
Даже в «демократической Европе» юмор Галкина* не находит отклика. Афиша с его изображением вызывает лишь раздражение и неприятие у публики. Весной этого года в Германии разразился скандал из-за запланированного визита артиста.
Русскоязычные жители Германии выразили недовольство в социальных сетях, опасаясь, что Галкин*, несмотря на их протесты, все равно сможет заработать на их билетах. Особенно людей возмутило то, что на концерты придут украинские беженцы, получающие пособия от немецкого правительства. Интересно, что незадолго до этого выступления Галкина* отменили в Казахстане и Франции без возможности переноса, что привело к значительным финансовым потерям для юмориста.
Пугачева, осознав, что ей придется зарабатывать самостоятельно, в срочном порядке выпустила свой альбом. Весной прошлого года, спустя 16 лет, она представила пластинку под названием «P.S». Следует отметить, что альбом включал старые композиции, записанные певицей в 2019 году на юбилейном концерте.
Однако не все знали, что до недавнего времени Пугачева получала значительные денежные средства в виде пенсии. Ежемесячно ей на счета поступали более 105 тысяч рублей. Эта сумма складывалась из компенсации за звание народной артистки (41 995 рублей), доплаты за орден (29 тысяч рублей) и федеральных надбавок.
Ранее стало известно, что начисление пенсии артистке временно приостановили. Как пояснили в консульстве, с 2023 года пенсионеры, проживающие за пределами России, обязаны ежегодно подтверждать факт жизни для продолжения выплат.
Для этого нужно либо лично обратиться в Пенсионный фонд в России, либо записаться на приём к российскому консулу за границей. До тех пор, пока Пугачёва не выполнит одно из условий, её пенсия остаётся замороженной.