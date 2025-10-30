Максим Галкин* решил вернуться в Израиль ради 30 миллионов рублей
Шоумен Максим Галкин* готовится вернуться в Израиль. Артист, который является мужем Аллы Пугачёвой, организует гастрольный тур и рассчитывает провести 13 концертов. Подробности сообщает издание «Абзац».
Билеты на ноябрьские выступления почти полностью нашли своих покупателей. Такие сборы могут принести Галкину* около 30 миллионов рублей. Шоумен не планирует останавливаться на этом, поскольку, по его словам, он остался единственным кормильцем в семье.
После концертов в Израиле супруг Пугачёвой отправится с гастролями по городам Европы. Его график уже включает выступления практически на год вперёд. Параллельно с сольными концертами артист активно работает с заказами на корпоративные мероприятия.
Накануне Максим Галкин* повеселился на вечеринке Светланы Лободы и спел песню на украинском языке.
