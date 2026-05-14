«Пушистое счастье»: Почему Авербух и Арзамасова подарили сыну щенка и как животное влияет на психику ребёнка

14 мая 2026, 18:21

Психолог Тузова: щенок в семье Авербуха и Арзамасовой хорошо повлияет на сына

Семья Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Илья Авербух и Лиза Арзамасова растрогали подписчиков новостью: их четырёхлетний сын Лев обрёл друга. «Пушистое счастье поселилось в нашем доме», — написала актриса, выложив видео знакомства малыша со щенком.





Детский психолог Яна Тузова в беседе с «Радио 1» объяснила, что заводить домашних животных абсолютно грамотно с точки зрения детского развития.





«Заводят животных в том числе для того, чтобы приучить ребёнка быть ответственным, выполнять определённые поручения: кормить, убирать. Однозначно развивает и когнитивные функции, и эмоциональную сферу у ребёнка», — сказала она.

«Животное выполняет роль мягкого тренажёра для психики. Нежность, проявление любви, эмпатия — всё это формируется через ежедневный контакт с тем, кто слабее и зависит от тебя. Некоторые животные помогают детям учиться ходить — например, обычный щенок, который ластится и требует движения, может стать мотиватором для первых самостоятельных шагов», — отметила она.