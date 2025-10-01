«Всегда в состоянии стойкой Веры»: Арзамасова призналась Авербуху в любви в праздничный для православных день
Арзамасова под совместным фото выразила свою любовь к Авербуху в православный праздник
Фигурист Илья Авербух на время уходил из публичного пространства после скандала вокруг его неосторожных слов о Елизавете Арзамасовой. Однако он постепенно возвращается в медийное поле. Вчера в личных соцсетях супругов появился новый снимок.
Звездная пара сделала фото на премьере фильма «Материалистка» с Дакотой Джонсон. На кадре Арзамасова запечатлена в красной рубашке с глубоким декольте и джинсах, а Авербух — в классической белой футболке с рубашкой и брюками.
Актриса подписала, что поздравляет любимого мужа с православным праздником — Днем Веры, Надежды и Любови и их матери Софьи.
«Всегда в состоянии стойкой Веры, неиссякаемой Надежды и Любви», — сказала Елизавета.Поклонники высоко оценили снимок, отмечая в комментариях особый блеск в глазах актрисы рядом с мужем и выражая поддержку семейной паре.
Напомним, что 8 августа дочке Авербуха с Арзамасовой исполнился год. Молодая мама публиковала кадры с праздника девочки, на которых та радостно улыбается вместе с двумя старшими братьями от разных матерей.
Звезда сериала «Папины дочки» состоит в браке с Авербухом с 2020 года. Их знакомство произошло много лет назад на съемках шоу «Лёд и пламень», когда актрисе было 15 лет.