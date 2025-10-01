«Всегда в состоянии стойкой Веры»: Арзамасова призналась Авербуху в любви в праздничный для православных день

01 октября 2025, 05:52

Арзамасова под совместным фото выразила свою любовь к Авербуху в православный праздник

Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram* @liza_arzamasova)

Фигурист Илья Авербух на время уходил из публичного пространства после скандала вокруг его неосторожных слов о Елизавете Арзамасовой. Однако он постепенно возвращается в медийное поле. Вчера в личных соцсетях супругов появился новый снимок.





Звездная пара сделала фото на премьере фильма «Материалистка» с Дакотой Джонсон. На кадре Арзамасова запечатлена в красной рубашке с глубоким декольте и джинсах, а Авербух — в классической белой футболке с рубашкой и брюками.



Актриса подписала, что поздравляет любимого мужа с православным праздником — Днем Веры, Надежды и Любови и их матери Софьи.



Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Instagram* @liza_arzamasova)



«Всегда в состоянии стойкой Веры, неиссякаемой Надежды и Любви», — сказала Елизавета.

